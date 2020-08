Élargissement du port du masque : à Paris, les promeneurs s’agacent du manque d’information

REPORTAGE

À Chambéry, à Dijon et au Mans, le port du masque est obligatoire en centre-ville depuis samedi matin. Ce sera la même chose lundi à Toulon. Paris, de son côté, a étendu les zones où le masque est imposé en extérieur. Entre autres : une partie des Champs-Elysées, les quartiers du Louvre et des Batignolles. Les passants toutefois ont un peu de mal à s'y faire. D'autant plus que les zones de contrainte ne sont pas toujours très bien indiquées.

Dans les rues de Paris, ni affiche ni trace au sol pour marquer l’entrée dans une zone de port du masque obligatoire. "On ne sait pas vraiment si l’on peut l’enlever ou pas. La mairie devrait mettre des affiches", confie Eugénie au micro d‘Europe 1. Par précaution, cette passante a décidé de garder son masque quoi qu’il arrive.

"Il faudrait que ce soit obligatoire partout, sur tout le territoire"

Dans les rues bondées, la consigne est plutôt bien respectée, mais dans les petites rues les entorses au règlement sont fréquentes. Ainsi, Carole préfère garder son masque sous le nez si elle n’est pas sûre d’être dans la zone d’obligation. "Dans un même quartier il peut y avoir une rue ou l’on peut ne pas porter le masque, et une autre ou l’on doit le porter. Ça n’est pas très clair. Pour moi, ça n’a pas de sens", s’agace-t-elle.

Même constat pour Sophie, qui ne comprend pas ces écarts d’un quartier à l’autre. "Il faudrait que ce soit obligatoire partout, sur tout le territoire. Personne n’a envie de revivre ce que l’on a vécu. Si c’est bien expliqué, les gens peuvent comprendre", assure-t-elle. Avec l’épidémie qui repart en flèche en France, de nombreux piétons croisés dans les rues de Paris pensent que ça n’est qu’une question de temps avant que l’obligation de porter un masque soit élargie à tout le pays.