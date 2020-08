Coronavirus : les élèves de La Réunion de retour à l'école malgré des "inquiétudes"

REPORTAGE

C'est déjà la rentrée scolaire pour une partie des élèves de La Réunion, même si ceux des 14 écoles de Saint-Denis ont vu la reprise reportée au 24 août parce que le nombre de cas de coronavirus augmente sur l'île et notamment dans le chef-lieu, où plusieurs foyers de contamination ont été identifiés. Pour les établissements dont les portes ouvrent lundi, l'effervescence du retour en classe se teinte d'appréhension face à l’épidémie de coronavirus.

"Il n'y a pas beaucoup de contraintes"

Pour Jérôme Motet, il était ainsi essentiel de retourner au tableau, face à ses collégiens. Mais cet enseignent, également vice-président du Syndicat national des lycées et collèges à La Réunion, aurait préféré une rentrée avec un protocole sanitaire plus strict. "Il n'y a plus beaucoup de contraintes à part le port du masque et la désinfection des locaux, il n'y a plus d'interdiction de brassage dans les cours d’écoles et plus de distanciation sociale", pointe-t-il auprès d’Europe 1. Avant d’ajouter : "Je crois que le protocole est allé trop vite."

L’inquiétude des enseignants et des parents

Pour compenser, Diane entend, elle, consacrer cette première semaine à faire de la prévention : rappeler les mesures barrières (et leur importance !) à ses CM1, sans pour autant les angoisser. La situation n’est pas évidente à Sainte-Clotilde, un quarter à l’est de Saint-Denis, où plusieurs écoles restent encore fermées lundi. De quoi susciter des incompréhensions. "Il y a quand mêmes des inquiétudes, mais si je suis dans cette peur je vais la transmettre aux enfants, et ça ne se passera pas bien."

Beaucoup de parents s'inquiètent déjà et appellent les établissements. "L'inquiétude s'était plus ou moins estompée avec la fin du confinement mais là de nouveaux cas sont apparus, cette appréhension, elle est beaucoup plus forte", avoue Christian, un père de famille. Il se dit soulagé, malgré tout, de voir ses deux filles reprendre le chemin de l'école, "et celui d'une vie normale."

"Nous comprenons les inquiétudes"

"Nous sommes tout à fait à l'écoute et nous comprenons les inquiétudes qui peuvent se manifester chez les parents, les personnels et les enseignants", assure au micro d'Europe 1 Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice de La Réunion. "Nous passons tout le temps nécessaire à expliquer le protocole", tient à rappeler la responsable, qui indique que la première heure de cours des enfants est systématiquement consacrée au rappel des gestes barrières, dans toutes les écoles.

"Les enfants sont en sécurité à l'école", affirme ainsi la rectrice. "Nous avons progressé, nous ne sommes plus dans la même situation qu'il y a quelques mois."