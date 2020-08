Coronavirus: la Première ministre néo-zélandaise ordonne le confinement d'Auckland

Après 102 jours sans aucun nouveau cas de coronavirus, le virus a refait surface à Auckland, la plus grande ville du pays. La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, ordonne le confinement d'Auckland à partir de ce soir minuit jusqu'à vendredi afin "d'évaluer la situation, rassembler des informations et trouver comment ces cas ont surgi".

Trois jours de restriction

"Après 102 jours, nous avons nos premiers cas de Covid-19 enregistrés en dehors des installations destinées au placement à l'isolement ou en quarantaine gérées alors que nous avons tous travaillé incroyablement dur pour empêcher ce scénario. Nous avons également planifié et préparé ce scénario", a déclaré la Première ministre.

Pendant une période de trois jours, de mercredi à vendredi, Auckland va être placé au troisième niveau de restriction. "Nous demandons aux habitants d'Auckland de rester chez eux pour stopper la propagation du virus." Demeurent autorisés les déplacements au supermarché et les sorties récréatives aux environ du domicile. Les gens en âge de travailler doivent le faire de chez eux et les écoles sont fermées. Les rassemblements de plus de 10 personnes ne sont autorisés que pour les enterrements, la pratique du culte et les mariages. La Première ministre veut ainsi s'assurer d'avoir un traçage "à grand échelle" des contacts au coronavirus.

