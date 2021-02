EN DIRECT - Vaccin AstraZeneca : l'OMS discute d'une validation d'urgence pour les pays pauvres

EN DIRECT

Le coronavirus continue de circuler en France, tandis que la pression sur les hôpitaux diminue légèrement selon les derniers chiffres publiés par Santé Publique France. La situation de la Moselle, département de l'Est durement touché par l'épidémie, continue d'inquiéter les autorités sanitaires. A l'international, un groupe d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) doit discuter lundi de la possibilité d'accorder au vaccin Oxford-AstraZeneca la validation d'urgence nécessaire pour sa distribution dans des pays pauvres. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir Les nouvelles admissions en réanimation toujours en baisse

Pas de nouvelles mesures de restrictions en Moselle ou à Dunkerque, malgré une situation inquiétante

Un groupe d'expert de l'OMS discute d'une validation d'urgence pour le vaccin Oxford-AstraZeneca

81.814 morts en France, nouvelles admissions en réanimation toujours en baisse

Selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France, la pression sur les hôpitaux baisse légèrement sans que la circulation du coronavirus ne ralentisse. Les services de réanimation ont admis 113 nouvelles personnes malades, contre 191 la veille. Quant au nombre de personnes actuellement en réanimation, il reste stable : 3.299 malades du covid-19 y sont hospitalisés contre 3.294 la veille. Cet indicateur était passé vendredi pour la première fois en cinq jours sous la barre des 3.300.

Santé Publique France a recensé 16.546 nouvelles contaminations en 24 heures, contre 21.231 la veille. En un jour, 167 personnes sont mortes de la maladie, portant le nombre total des décès à 81.814 depuis le début de l'épidémie. En une semaine, on compte 9.921 nouvelles hospitalisations et 1.763 admissions en réanimation

La Moselle et Dunkerque, sous surveillance

En Moselle, département de l'est de la France durement touché par l'épidémie, notamment avec une progression du variant sud-africain, les mesures de restrictions actuelles apparaissant "à ce jour suffisantes", selon les autorités. Un statu quo qui a provoqué la colère de nombreux élus locaux.

Les pompiers de Marseille se rendent cette semaine dans le département afin de procéder à une analyse des eaux usées. Grâce au testing de cette unité COMETE, pour "Covid Marseille Environnemental Testing Expertise", il sera possible d'obtenir des informations sur la progression du virus et de ses variants, notamment sud-africain. Découvrez ici notre reportage.

Plus au Nord, à Dunkerque, la situation sanitaire s'est "brutalement dégradée" ces dernier jours, a averti samedi la préfecture. De nouvelles mesures ont été prises face à l'accélération de "la présence du variant anglais" : obligation de port du masque dans l'espace public étendue, arrivée et sortie des classes décalées pour les écoles maternelles et primaires, fonctionnement mixte entre présentiel et distanciel pour les collèges et lycées. Les autorités locales attendaient pourtant une fermeture ou des mesures plus strictes.

La campagne de vaccination se poursuit en France

A partir du 25 février, les médecins de ville auront la possibilité de procéder à des injections du vaccin AstraZeneca sur les 50-64 ans qui présentent des comorbidités : l'obésité, le diabète ou des maladies respiratoires.

Dès mercredi 17 février, 700.000 doses du vaccin sont attendues dans les officines. Cependant, en raison de la pénurie, le nombre de doses disponibles sera limité dans un premier temps. Chaque médecin volontaire pourra récupérer un flacon la première semaine, puis deux ou trois la semaine du 1er mars. À l'intérieur de chaque flacon : dix doses, pour dix patients. Les pharmaciens devraient également rejoindre la campagne en mars.

D'après la ministre déléguée en charge de l'Autonomie Brigitte Bourguignon, "80% des résidents d'Ehpad seront vaccinés d'ici fin février". Invitée d'Europe 1 dimanche, elle s'est dite satisfaite de cette avancée, évoquant un chiffre "inespéré", compte tenu de la défiance manifestée par de nombreux Français. Retrouvez ici son interview complète.

Les soignants épuisés par un an de combat

Un an après le début de l'apparition de l'épidémie de Covid-19 en France, les soignants sont épuisés par la longueur et l'intensité du combat. Un mal-être qui nécessite parfois une prise en charge des professionnels.

À Louhans, près de Châlons-sur-Saône, il existe une clinique - la seule et unique en France -, où les patients sont exclusivement des soignants. Un havre de paix dont Europe 1 a pu pousser les portes. Découvrez ici notre reportage.

L'OMS au chevet des pays pauvres

Un groupe d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) doit discuter lundi de la possibilité d'accorder au vaccin Oxford-AstraZeneca la validation d'urgence nécessaire pour sa distribution dans des pays pauvres qui manquent de vaccins.

Le président de la République Emmanuel Macron a pris position en ce sens dans les colonnes du Journal du dimanche , assurant que que la "guerre mondiale" contre le Covid-19 ne sera gagnée qu’au prix de la plus grande coopération internationale. "Nous sommes désormais engagés dans une lutte contre les variants, qui est une véritable course contre la montre", confie le chef de l'Etat. "Sans une action collective internationale rapide, efficace et solidaire, nous prenons le risque que le virus nous échappe", poursuit le chef de l'Etat. Des propos qui vont dans le sens de ceux de plusieurs scientifiques. Dans une lettre ouverte parue dans The Lancet, des experts estiment que l'accumulation des doses de vaccins dans les pays les plus riches risque de prolonger la crise sanitaire.

L'Allemagne et le Royaume-Uni filtrent les entrées

A Londres, où le Premier ministre Boris Johnson s'est félicité dimanche des progrès de la campagne britannique d'immunisation avec près de 15 millions de personnes vaccinées, une quarantaine à l'hôtel pour les arrivées de pays jugés à risque doit entrer en vigueur lundi.

L'Allemagne, pour sa part, a fermé en grande partie ses frontières avec le Tyrol autrichien et la République tchèque pour tenter de contenir la diffusion des variants du coronavirus, s'attirant des critiques de l'Union européenne. "La Commission européenne est préoccupée par les récentes décision unilatérales" en matière de frontières, a déclaré dimanche le commissaire à la Justice Didier Reynders.

Confinement à Auckland, en Nouvelle-Zélande

En Nouvelle-Zélande, près de deux millions d'habitants d'Auckland, la plus grande ville du pays, sont confinés depuis dimanche minuit pour trois jours, après la découverte d'un nouveau foyer de contamination au coronavirus. Ecoles et commerces resteront fermés lundi, à l'exception des entreprises jugées "essentielles", a décidé la Première ministre Jacinda Ardern.

Trois membres d'une même famille ont été testés positifs ce week-end, suscitant l'inquiétude dans ce pays qui avait été salué dans le monde pour sa gestion très efficace de la pandémie. Le ministère néo-zélandais de la Santé a indiqué que deux des trois cas positifs étaient dus au variant détecté pour la première fois au Royaume-Uni et dont c'est la première apparition en Nouvelle-Zélande.

Près de 2,34 millions de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.394.541 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à partir de sources officielles.

Après les Etats-Unis (485.305 morts), les pays comptant le plus de décès sont le Brésil (239.245), le Mexique (173.771), l'Inde (155.642) et le Royaume-Uni (116.908).