EN DIRECT - Coronavirus : début du dépistage massif au Havre et à Charleville-Mézières

Alors que les restrictions sanitaires en vigueur en France doivent évoluer ce mardi, d'un confinement à un couvre-feu, le nombre de cas positifs au Covid-19 continue de stagner à un niveau élevé. Le dernier bilan de Santé publique France, publié dimanche, fait état de 11.533 cas rapportés en 24 heures et 57.911 morts depuis le début de l'épidémie en France, soit 150 décès de plus en 24 heures. Dans plusieurs agglomérations, des campagnes de dépistage massif débutent ce lundi. Suivez l'évolution de la situation en direct

Le dernier bilan de Santé publique France fait état, ce dimanche, de 57.911 morts depuis le début de l'épidémie en France, soit 150 décès de plus en 24 heures. Le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes reste élevé, avec 11.533 cas sur la même période, loin de l'objectif des 5.000 nouveaux cas visés par le gouvernement. Cette statistique quotidienne doit être relativisée, car elle est volatile en fonction du jour de la semaine, mais la moyenne sur les sept derniers jours était aux alentours de 10.400 cas samedi.

Mardi, de nouvelles restrictions, plus sévères qu'initialement prévues, devraient s'appliquer. Notamment, la mise en place d'un couvre-feu, avancé de 20 heures à 6 heures. Découvrez ici toutes les mesures qui s'appliqueront.

Le nombre de patients en réanimation augmente, à 2.871, soit 10 de plus que samedi. Cet indicateur, utile pour évaluer la pression sur les services hospitaliers, était encore mercredi supérieur à 3.000. Ce sont 25.239 patients qui sont hospitalisés à cause du Covid-19, avec 259 hospitalisations supplémentaires en 24 heures.

Le début de la campagne de dépistage massif en France

La France se lance cette semaine dans une stratégie de dépistage massif ciblé sur quelques agglomérations, telles que Le Havre et Charleville-Mézières, pour commencer. Deux autres territoires doivent tenter la même opération en janvier, parmi ceux où le virus circule le plus vite en France : Roubaix et Saint-Etienne, métropole de la région Auvergne-Rhône-Alpes particulièrement touchée par le seconde vague.

La stratégie, annoncée jeudi par Olivier Véran ministre de la Santé, s'inspire de celle tentée au Royaume-Uni à Liverpool, menée début novembre et dont le bilan a été jugé positif. Le maire et ancien Premier ministre Édouard Philippe a détaillé auprès du JDD l'organisation d'une telle opération. Elle aura lieu dans plus de "50 sites différents", dont 20 centres "conçus pour accueillir plus de 500 personnes par jour, et même 1.000 pour certains", explique-t-il. "L'idée est de proposer aux 270.000 habitants des 54 communes de la communauté urbaine du Havre de venir se faire tester, sans rendez-vous et gratuitement, avec un résultat dans la demi-heure".

Invitée d'Europe 1 dimanche, Anne-Claude Crémieux, professeure en maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Louis à Paris et membre de l’Académie de médecine, a donné quelques pistes pour que ces campagnes de dépistage soit efficaces : elles doivent être "répétées" et il faut réussir à isoler les personnes malades.

Confinement partiel en Allemagne

L'Allemagne s'impose un confinement partiel, à partir de mercredi et jusqu'au 10 janvier : la chancelière Angela Merkel a annoncé la fermeture des commerces "non-essentiels", des écoles et des crèches. La pandémie "est hors de contrôle", selon le dirigeant de la Bavière, Markus Söder et certaines régions n'ont pas attendu la réunion de dimanche pour prendre des mesures. En Saxe (est), l'Etat régional le plus frappé par l'épidémie actuellement, les fermetures de magasins et d'écoles entrent en vigueur lundi.

Généralement, les employeurs sont invités à privilégier le plus possible le télétravail ou les vacances pour leurs employés. Les contacts sociaux devront rester très restreints du 24 au 26 décembre où les rencontres ne seront possibles qu'entre quelques membres de la très proche famille. Découvrez dans notre décryptage comment l'Allemagne a perdu son statut de bon élève face à l'épidémie.

La vaccination lancée aux Etats-Unis

Les Etats-Unis entament lundi une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19, après des préparatifs express durant le week-end : le vaccin Pfizer-BioNTech a commencé à être expédié, en caisses réfrigérées à -70°C, depuis l'usine Pfizer du Michigan vers des hôpitaux et d'autres sites. Pfizer indique que 20 avions transporteront ses vaccins chaque jour. "Les vaccins sont expédiés et en chemin", s'est félicité dimanche le président américain Donald Trump sur Twitter.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a affirmé de son côté que son Etat, situé dans l'est du pays, serait le premier à vacciner des Américains, moins de 72 heures après que le vaccin Pfizer-BioNTech eût reçu le feu vert des autorités sanitaires. Près de trois millions de doses devraient être rendues disponibles d'ici mercredi, avec l'objectif de vacciner quelque 20 millions d'Américains avant la fin de l'année et 100 millions avant fin mars.

L'urgence se fait sentir: les infections ont grimpé en flèche, avec 1,1 million de nouveaux cas confirmés durant les cinq derniers jours. Le nombre de morts se rapproche du seuil des 300.000 décès avec un total dimanche soir de 299,093 et plus de 16 millions de cas. La mort samedi des suites du Covid-19 du chanteur noir de country Charley Pride, 86 ans, a suscité l'émotion dans le pays.

Les Etats-Unis ont été vendredi le sixième pays à approuver le vaccin de l'alliance américano-allemande, après le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn, l'Arabie saoudite et le Mexique. L'Agence européenne du médicament devrait rendre un avis d'ici fin décembre.

Plus de 1,6 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.605.583 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11 heures. Quelque 71,6 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 299.093 décès. Suivent le Brésil avec 181.402 morts, l'Inde (143.019), le Mexique (113.704), l'Italie (64.036).