Lieux culturels fermés : Xavier Bertrand demande au gouvernement de la "transparence"

INTERVIEW

Le gouvernement, qui avait dans un premier temps annoncé la rééouverture des lieux culturels comme les théâtres, les cinémas et les musées le 15 décembre, est finalement revenu sur sa décision, les objectifs sanitaires n'étant pas atteints. Les lieux culturels vont donc devoir patienter avant de retrouver le public. "Je demande à ce que le gouvernement soit astreint à un devoir de transparence et de vérité", a lancé Xavier Bertrand, lundi matin au micro d’Europe 1.

"Dans une rame de TGV, vous avez 600 personnes les unes à côté des autres, chacune avec un masque. Dans un théâtre ou un cinéma, vous n’êtes pas les uns à côté des autres, on laisse un siège entre vous, et vous avez toujours un masque. Pourquoi ce sentiment de deux poids deux mesures ?", a poursuivi le président du Conseil Régional des Hauts-de-France. "Je demande à ce qu’il y ait les publications des avis scientifiques qui disent que dans un TGV il n’y a pas de problème et que dans un cinéma, théâtre ou musée, il y a un problème", a-t-il déclaré.

