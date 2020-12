Coronavirus : comment la SNCF se prépare à remettre ses trains sur les rails

REPORTAGE

Repartir sur de bons rails. A partir de mardi 15 décembre, la SNCF remettra tous ses trains en état de marche, en prévision des fêtes de fin d'année et des vacances scolaires. Plus aucune restriction de circulation n'est appliquée sur le territoire et tous les voyageurs ayant une réservation pour un train longue distance pourront circuler après 20 heures. Pour anticiper ce "go sanitaire", souhaité par la SNCF depuis plusieurs semaines, les cheminots sont mobilisés pour assurer la maintenance des rames. Au technicentre du Landy, près de Saint-Denis, les opérations viennent de se terminer.

Quinze TGV ont été stockés dans les locaux pendant le second confinement. D'habitude, dans ce hangar, seulement un ou deux trains passent quelques heures. Là, les sept voies disponibles sont toutes occupées par des rames qui restent plusieurs jours, avec en ce moment une attention particulière aux effets des températures. "Nous, nos rames sont quasiment à 90% basées sur des systèmes informatiques, des cartes électroniques, sensibles à l'humidité. On a une surveillance constante", explique Jay, technicien spécialisé dans la sécurité.

Nettoyage et réparations

L'intérieur des rames est également inspecté et entretenu avec soin. "Cela change complétement notre organisation et cela nous permet de remettre à niveau tout ce qu'on n'a pas le temps de faire en une seule fois d'habitude. On remplace un néon quand on a un petit créneau, là on peut remettre tous les éclairages de la rame, d'un seul coup à neuf", raconte Franck, à la tête de l'équipe mécanique et confort. "La tablette a cassé", illustre Thierry, membre de l'équipe. "Je vais la remplacer et en mettre une neuve. Pour le client qui va y passer deux heures, c'est important".

Après toutes ces étapes, dont un nettoyage approfondi, ce sera bientôt l'heure d'accueillir des voyageurs. "Il y a déjà eu des interventions pendant la période de stationnement mais là c'est la dernière vérification : on n'a pas le droit à l'erreur quand on va remettre des rames au service commercial", confie Gildas Olivier, directeur du technicentre Le Landy. Les 15 trains stockés devraient repartir pour la plupart direction le Nord de la France.