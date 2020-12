Tous les commerces non-essentiels, ainsi que les écoles et crèches vont fermer en Allemagne à partir de mercredi et jusqu'au 10 janvier, a annoncé dimanche la chancelière Angela Merkel, pour tenter d'endiguer la deuxième vague de coronavirus. Constatant "les très nombreux décès" dus à l'épidémie de Covid-19 et "la croissance exponentielle" des infections, la dirigeante conservatrice a assuré : "nous sommes contraints d'agir et nous agissons maintenant".