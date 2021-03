EN DIRECT - Coronavirus : l'Allemagne adopte un plan de déconfinement progressif

EN DIRECT

La pression hospitalière reste élevée en France, alors que Jean Castex s'apprête à annoncer jeudi de nouvelles mesures sanitaires. Parmi elles, le confinement le week-end du Pas-de-Calais, mais pas des autres départements placés sous surveillance renforcée par l'exécutif, comme Paris notamment. Avec 87.542 mors du coronavirus, une hausse des admissions en réanimations et du nombre de nouveaux cas sur une semaine, le coronavirus poursuit sa progression.

De l'autre côté du Rhin, l'Allemagne vient d'adopter un plan de déconfinement progressif, qui commencera par la réouverture des magasins non essentiels, musées et sites commémoratifs dans les prochaines semaines. De son côté, Joe Biden appelle à la prudence, critiquant la levée des mesures sanitaires dans certains Etats américains. Suivez notre direct.

L'exécutif a décidé de confiner le week-end le seul département du Pas-de-Calais, mais ni Paris et l'Ile-de-France, ni aucun autre des 20 départements placés sous surveillance renforcée, a indiqué une source gouvernementale. En revanche, des restrictions supplémentaires vont être appliquées dans ces départements, au cas par cas et en concertation avec les élus locaux, visant en particulier les lieux de brassage, a ajouté cette source. Le Premier ministre Jean Castex doit annoncer ces mesures lors de sa conférence de presse jeudi soir.

La France totalisait mercredi 87.542 morts du coronavirus depuis le début de l'épidémie, soit 322 de plus en 24 heures, selon les chiffres publiés sur le site du gouvernement. La pression hospitalière reste élevée sur le territoire avec notamment une hausse des patients en réanimation.

Vers de nouvelles mesures restrictives avant un retour à la normale "mi-avril" ?

20 départements, qui couvrent notamment Paris, Lyon et Marseille, sont toujours placés sous surveillance accrue par le gouvernement. Et l’exécutif a pointé mercredi 10 départements supplémentaires où la situation devient délicate, à l'issue d'un Conseil de défense qui s'est tenu dans la matinée. Emmanuel Macron et son gouvernement ont plusieurs options sur la table face à la progression du coronavirus mais hésitent encore sur les mesures à adopter. Seule certitude : "Il va falloir prendre des mesures, il faut trouver des solutions", martèle un conseiller de l'exécutif.

Le gouvernement français dit espérer "un retour à une vie plus normale (…) peut-être dès la mi-avril", même si d'ici là auront lieu "des semaines de gros temps", a déclaré son porte-parole Gabriel Attal, en précisant que le Premier ministre Jean Castex tiendra jeudi une conférence de presse.

La France accélère sur la vaccination

Pour tenter d'éviter un reconfinement national, le gouvernement accélère sa campagne et étend au maximum la vaccination contre le Covid-19. Deux millions et demi de personnes supplémentaires deviennent ainsi éligibles, avec l'élargissement des critères pour bénéficier du vaccin AstraZeneca, suite aux résultats encourageants d'études menées en phase d'utilisation en Grande-Bretagne. Jusqu'ici réservé aux professionnels de santé et aux 2 millions de personnes de 50 à 64 ans atteintes d'une comorbidité, ce vaccin va désormais être proposé aux 65-75 ans présentant ces mêmes pathologies.

"En mars, nous devrions être en mesure de proposer 6 millions de primo-injections supplémentaires pour les Français, ce qui portera à 9 millions le nombre de Français qui auront reçu au moins une injection à la fin du mois de mars, et ce sera encore plus au mois d'avril", a de son côté promis le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Assouplissement en Allemagne

L'Allemagne va mettre en place un plan de déconfinement progressif et conditionnel face à l'épidémie de Covid-19 à partir de lundi, avec notamment des réouvertures possibles de lieux culturels, a annoncé mercredi soir Angela Merkel. Magasins non essentiels, musées, zoos, jardins botaniques et sites commémoratifs pourront ainsi rouvrir dans les prochaines semaines si l'incidence reste inférieure à 100 cas pour 100.000 habitants sur une semaine, a indiqué la chancelière, affirmant avec ce plan en cinq étapes que le pays entrait désormais "dans une nouvelle phase".

La république fédérale va par ailleurs autoriser l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 pour les personnes âgées de plus de 65 ans, suite à de récentes études médicales encourageantes, a annoncé mercredi soir Angela Merkel.

Impact sur les soins des cancers de l'enfant

Baisse des diagnostics, voire interruption de traitements: la pandémie de Covid a eu un impact négatif sur les services qui soignent les cancers de l'enfant à travers le monde, en particulier dans les pays les moins riches, selon une étude parue jeudi. "Nos résultats suggèrent que la pandémie de Covid-19 a eu un impact plus important sur les soins des cancers pédiatriques au niveau mondial que ce que les études focalisées sur une seule région laissaient supposer", a commenté Daniel Moreira, l'un des auteurs de cette étude publiée par la revue The Lancet Child and Adolescent Health.

Selon l'étude, plus de trois-quarts (78%) des hôpitaux interrogés entre juin et août 2020 ont assuré que les soins des cancers pédiatriques avaient été affectés par la pandémie.

Biden exhorte à la prudence

Le président Joe Biden a vivement critiqué mercredi la levée des restrictions anti-Covid dans certains Etats américains, une polémique appelée à trouver des échos dans d'autres pays quand ceux-ci auront réussi à se procurer les précieux vaccins. "La dernière chose dont nous avons besoin est d'un raisonnement préhistorique qui affirme que tout va bien actuellement, 'retirez vos masques', 'oubliez tout ça'", a lancé le président démocrate, fidèle au message de prudence qu'il martèle sur le sujet de la pandémie.

Plus de 2,5 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,54 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 519.064 décès, suivis par le Brésil (259.271) avec un nouveau record en 24 h annoncé mercredi (1.910 morts), le Mexique (187.187), l'Inde (157.346) et le Royaume-Uni (123.296). Ces chiffres fondés sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.