Calendrier, livraisons : comment le gouvernement va accélérer la campagne de vaccination

La vaccination est au cœur de la stratégie gouvernementale face au coronavirus. Dans sa conférence de presse dédiée à l'évolution de la situation sanitaire, Jean Castex a annoncé une "montée en puissance" de la campagne grâce à deux facteurs et détaillé le calendrier de cette accélération. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a précisé que cette amplification était déjà en cours avec notamment "200.000 personnes vaccinées ce jeudi, dont 60.000 par AstraZeneca".

Deux éléments vont permettre l'accélération

La vaccination est pour l'instant limitée par le nombre de doses mais celles-ci vont augmenter dans les semaines à venir. Comme l'a expliqué Jean Castex, "les livraisons de doses à la France vont s’accroître dans les semaines à venir. En janvier et février, nous avons reçu 7 millions de doses ; en mars et en avril, nous devrions en recevoir 22 millions, c’est-à-dire 3 fois plus".

L'autre ressort de cette accélération est une plus large diffusion du vaccin AstraZeneca autorisée par la Haute autorité de Santé. "Sont désormais éligibles à ce vaccin non seulement les personnes de 50 à 64 ans, mais encore les personnes de plus de 65 ans, ainsi que les personnes atteintes de pathologie à très haut risque de forme grave", a rappelé le Premier ministre.

Pour permettre cette amplification, la vaccination en pharmacie sera possible "à compter de la semaine du 15 mars" pour les volontaires rentrant dans les critères, comme c'est déjà le cas chez les médecins généralistes. Le chef du gouvernement a également précisé que les "centres ouvrent en moyenne 320.000 nouveaux rendez-vous chaque semaine ; il leur reste encore 850.000 à prendre d’ici à la fin de ce mois".

10 millions de personnes vaccinées d'ici mi-avril

"D’ici à la mi-avril, et sous réserve que les laboratoires nous livrent selon le calendrier prévu, nous devrions avoir vacciné en 1ère injection au moins 10 millions de personnes, soit la totalité des personnes vulnérables volontaires aujourd’hui éligibles à la vaccination", a annoncé Jean Castex. Un peu plus de 3 millions de personnes ont reçu, à ce jour, la première dose. À partir de cette échéance, les Français de 50 à 74 ans, sans pathologie particulière pourront aussi se faire vacciner.

Ainsi, la montée en puissance continuera dans un second temps avec "au moins 20 millions de personnes" vaccinées d'ici à la mi-mai, "soit la totalité de la population volontaire de plus de 50 ans". Le Premier ministre estime, enfin que "d’ici à l’été, nous aurons reçu suffisamment de doses pour avoir proposé la vaccination à 30 millions de personnes, soit les deux tiers de la population de plus 18 ans".