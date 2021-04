EN DIRECT - Coronavirus : la barre des 100.000 morts bientôt dépassée en France

Un seuil symbolique. La France s'apprête à dépasser le bilan des 100.000 morts depuis le début de l'épidémie de Covid-19, en pleine troisième vague. "Toutes nos forces sont jetées dans la bataille contre l'épidémie (...) mais viendra évidemment ce moment de l'hommage et du deuil pour la Nation", a assuré mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. "La troisième vague n'est pas derrière nous", a-t-il prévenu. Selon un dernier bilan des autorités sanitaires, la pression hospitalière reste forte. Dans ce contexte, le calendrier d'un retour à la vie normale "mi-mai" promis par Emmanuel Macron semble encore loin. Ce jeudi, à 18 heures, le chef de l'Etat réunira une partie du gouvernement sur le sujet. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir 99.777 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie. Le cap des 100.000 morts bientôt atteint.

Réunion d'Emmanuel Macron jeudi soir sur la réouverture des lieux culturels

Suspension de la vaccination avec le sérum Johnson & Johnson prolongée aux Etats-Unis

Vers les 100.000 morts

La France s'apprête à dépasser le lourd bilan de 100.000 morts depuis le début de l'épidémie de Covid-19. En franchissant cette barre symbolique, probablement jeudi d'après le décompte quotidien de Santé publique France, le pays rejoint en Europe la Grande-Bretagne (127.000 morts) et l'Italie (115.000 morts), mais d'autres pays (Belgique, Portugal) ont une mortalité plus élevée par habitants.

"Toutes nos forces sont jetées dans la bataille contre l'épidémie (...) mais viendra évidemment ce moment de l'hommage et du deuil pour la Nation", a assuré mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Malgré la violence de la première vague (près de 30.000 morts entre mi-mars et mi-mai 2020), la grande majorité des décès sont survenus depuis fin octobre (environ 65.000), conséquence d'une deuxième vague qui ne s'est jamais échouée, puis d'une nouvelle forte reprise épidémique durant l'hiver, portée par le variant anglais plus contagieux du coronavirus.

"La troisième vague n'est pas derrière nous"

Selon le dernier bilan publié par les autorités sanitaires, 297 personnes sont mortes du Covid-19 en 24 heures, pour un total de 99.777 décès depuis le début de l'épidémie. La pression hospitalière reste forte, avec 30.868 patients hospitalisés, mais ce chiffre est en baisse par rapport à la veille (-358). Au total, 5.902 personnes sont en réanimation (-50 en 24 heures). Un tel niveau de patients en réanimation n'avait plus été atteint depuis la première vague de l'épidémie en avril 2020, où plus de 7.000 personnes étaient en soins critiques. "La troisième vague n'est pas derrière nous", a prévenu Gabriel Attal. "Le pic des hospitalisations n'a pas encore été atteint, cela signifie que nous avons encore devant nous des jours très difficiles", a-t-il ajouté.

La circulation épidémique reste elle aussi très élevée. 43.505 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Le taux de positivité atteint 9,2%, contre 9,1% mardi et le nombre de nouveaux cas augmentent, à 43.505.

En Guadeloupe, de nouvelles restrictions ont été décidées par les autorités en raison d'une dégradation des indicateurs épidémiques. De samedi au 9 mai inclus, l'heure de début du couvre-feu sera avancée de 22H00 à 19H00 (jusque 05H00) avec "fermeture des restaurants le soir à l'horaire du couvre-feu", selon un communiqué diffusé à l'issue du point hebdomadaire de la situation sanitaire. A cette mesure de limitation des contacts s'ajoute la "fermeture des cinémas, théâtres et musées".

Vers une réouverture ?

Emmanuel Macron, qui avait promis une réouverture progressive du pays mi-mai, réunit une partie du gouvernement ce jeudi à 18 heures sur le sujet. Restaurants, bars et salles de sports attendent de savoir quand ils pourront accueillir du public en intérieur. Les professionnels du secteur de la restauration ont d'ores et déjà formulé leurs propositions, et réclament un processus plus rapide que celui sur lequel travaille le gouvernement : "Nous proposons trois phases, mais des phases beaucoup plus rapidement exécutées", confirme à Europe 1 Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants hôtellerie-restauration.

Au menu également, la réouverture progressive des lieux culturels, sous cloche depuis plus de cinq mois. Le ministère a déjà reçu mercredi les professionnels français du festival afin d'évaluer si de nouveaux protocoles sont envisageables pour cet été. Pour l'heure, ces évènements devraient se tenir, mais les règles sanitaires sont jugées trop contraignantes par certains, qui ont déjà annulé.

Autotests et chèques psy

Avant l'échéance de la mi-mai, une autre se profile le 26 avril, le retour à l'école des enfants dans le primaire, après trois semaines de fermeture. Dans une pétition en ligne (27.000 signataires mercredi soir), tous les syndicats d'enseignants demandent notamment le maintien du principe de la classe fermée au premier cas de Covid, l'équipement des locaux en capteurs CO2 pour une meilleure aération et la vaccination de tous les personnels volontaires.

Selon les information d'Europe 1, le ministère de l'Éducation nationale accélère sur les autotests pour les déployer dès la rentrée, aux professeurs du primaire dès le 26 avril et aux lycéens et professeurs du second degré dès le 3 mai, à hauteur de deux fois par semaine. La commande s’élèverait à 245 millions d’euros. La Haute autorité ne recommande pour l’instant de les destiner qu’aux plus de 15 ans. Le ministère de l'Éducation nationale est donc en train de consulter les enseignants, les chefs d’établissement pour savoir comment faire très concrètement pour les organiser.

Face à la montée de la détresse due à la crise du Covid-19 chez les plus jeunes, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'un "forfait psy", qui permettra le remboursement à 100% de 10 séances de psychologue en ville pour les 3-17 ans. "Nous avons aujourd'hui un problème de santé qui touche nos enfants et adolescents, qui se rajoute à l'épidémie", a-t-il indiqué, en visite au CHU de Reims.

La vaccination accélère en Europe

Les laboratoires BioNTech et Pfizer vont augmenter de 50 millions de doses les livraisons de leur vaccin à l'UE au deuxième trimestre, pour atteindre 250 millions de doses sur la période, a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Par conséquent, a France va bénéficier d'au moins sept millions de doses de plus du vaccin Pfizer/BioNTech, ont annoncé mercredi plusieurs membres du gouvernement

La pause de Johnson & Johnson est prolongée aux Etats-Unis

La pause dans l'administration du vaccin Johnson & Johnson aux Etats-Unis est prolongée d'au moins une semaine, un groupe d'experts réunis mercredi ayant dit avoir besoin de plus de temps pour évaluer ses possibles liens du sérum avec la formation de graves caillots sanguins. Outre-Atlantique, l'Agence européenne des médicaments (EMA) doit désormais s'exprimer la semaine prochaine sur ce vaccin qui devait notamment permettre de booster la vaccination en France et pourrait bien entraîner des retards.

En attendant, la Belgique a décidé de reporter l'administration des doses du vaccin Johnson & Johnson qui devait commencer vendredi. En France, au moment où les premières 200.000 doses du vaccin Johnson & Johnson viennent juste d'être livrées, l'annonce du retard de déploiement, met un point d'interrogation sur les quelque 350.000 autres doses qui devaient être reçues fin avril. Pour l'heure, la restriction d'âge du vaccin Janssen, destiné aux plus de de 55 ans et rappelé par Gabriel Attal mercredi matin, n'est pas un problème puisque la vaccination n'est pas encore ouverte en France aux citoyens plus jeunes. Et si le pays a bel et bien reçu des doses, les injections pourraient commencer la semaine prochaine, comme prévu initialement. Tout devrait donc dépendre de l'avis de l'EMA dans les jours à venir, qui estime toujours pour l'heure que la balance bénéfices/risques est favorable.

Record de contaminations en Inde

L'Inde a enregistré un record de 200.000 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, selon des données officielles publiées jeudi, alors qu'une deuxième vague de contaminations massive prend encore de l'ampleur dans le pays de 1,3 milliard d'habitants. Le nombre de contaminations quotidiennes a plus que doublé depuis début avril. L'Inde, qui a enregistré au total plus de 14,1 millions de cas, a déploré aussi 1.038 décès en 24 heures, soit près de 175.000 morts au total, selon les données du ministère de la Santé.

Le vaste pays d'Asie est devenu lundi le deuxième pays le plus touché par le Covid-19 en termes de nouvelles contaminations par jour, dépassant le Brésil. Les experts incriminent les fêtes religieuses, les meetings politiques et tous les lieux publics bondés. Mercredi, le gouvernement a ajourné les examens scolaires prévus en mai-juin pour les 15-18 ans.

Plus de 2,96 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.961.387 morts, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 564.280 décès, suivis par le Brésil (361.884), le Mexique (210.294), l'Inde (172.085) et le Royaume-Uni (127.123).