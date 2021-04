Covid-19 : les festivals d'été s'adaptent pour pouvoir se tenir dans les meilleures conditions

Les professionnels du festival sont reçus ce mercredi par le ministère de la Culture, dans l'optique de préparer les prochains évènements de cet été et de mettre en place de nouveaux protocoles. Car pour l'heure, ils pourront bel et bien se tenir mais avec un maximum de 5.000 personnes, et qui devront être assises, épidémie de Covid-19 oblige. Des règles sanitaires qui ne sont pas dans l'ADN des festivals et qui ont poussé certains, comme les Eurockéennes de Belfort ou le Hellfest, à jouer la prudence et à annuler leur édition 2021. Mais ce n'est pas le cas de tous. D'autres veulent en effet y croire et sont sur le pont pour trouver de nouvelles façons de s'organiser.

Des contraintes sanitaires plus ou moins simples à appliquer

C'est le cas du festival Jazz à Vienne, où une quarantaine d’artistes sont déjà programmés sur 20 jours cet été, car les contraintes imposées sont plus faciles à respecter que pour d’autres festivals. En effet, les amateurs de jazz ont l’habitude des concerts assis, et il s'agit d'un festival de taille moyenne

"Notre jauge en assis/debout est de 7.500. Si on est fait du tout assis, on est à 5.700 et si on applique cette distanciation sociale, on retombe à 4.000 personnes. C’est sur cette jauge qu’on travaille cet été", explique Benjamin Tanguy, directeur artistique de l'événement. "C'est certain que le festival 2021 ne sera pas pareil que les autres années, mais on reste assez proche de la configuration classique de Jazz à Vienne", souligne-t-il.

Le festival Europavox au stade Marcel-Michelin

Chacun a sa solution pour que son festival puisse se tenir. À Carhaix, pour les Vieilles Charrues, on rallonge les festivités. L'évènement se tiendra donc sur 10 jours au lieu de 4, pour pouvoir accueillir plus de monde. À Lyon également, aux Nuits de Fourvière, on voit les choses en moins grand et on a décidé de passer de 12 à 4 scènes.

D’autres préfèrent carrément changer de lieu cette année, à l'image du festival Europavox de Clermont-Ferrand, qui se déroulera exceptionnellement au stade Marcel-Michelin pour permettre plus de distance entre les spectateurs. Quant au festival Rock In Evreux, il change lui carrément de nom et s’appellera pour cette édition Rock In Chair... Comprenez Rock sur Chaise.