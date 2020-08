EN DIRECT - Coronavirus : la course au vaccin bat son plein

EN DIRECT

Une "réaction collective". Voilà ce que souhaite le Premier ministre Jean Castex, alors que le Covid-19 continue de circuler en France (30.371 morts depuis le début de la crise) et que l'hypothèse d'une seconde vague inquiète de plus en plus. Pour ce faire, les événements de plus de 5.000 personnes seront interdits au moins jusqu'au 30 octobre et le port du masque obligatoire va être étendu. Dans le reste du monde, les autorités sanitaires s'organisent : la Nouvelle-Zélande a confiné sa plus grande ville, le Pérou a réinstauré un couvre-feu dominical et dans certaines rues d'Espagne, il est désormais interdit de fumer. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales infos à retenir : Progression inédite du nombre de cas en France depuis le mois de mai

La course au vaccin bat son plein, après que la Russie ait annoncé en avoir conçu un efficace

Il est désormais interdit de fumer dans certaines rues d'Espagne

Plus de 745.000 morts dans le monde

L'épidémie (re)monte en puissance en France, les mesures sanitaires vont être durcies

Plus de 2.500 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en France, une progression inédite depuis le mois de mai, selon le bilan quotidien de la Direction générale de la Santé (DGS) publié mercredi soir, qui note une "nette dégradation" des indicateurs. "Je le dis avec une forme de gravité : si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler", a prévenu plus tôt Jean Castex. Le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures pour tenter d'endiguer la circulation du Covid-19. L'interdiction des événements de plus de 5.000 personnes est par exemple prolongée jusqu'au 30 octobre et il va être demandé aux préfets de se rapprocher des élus locaux "pour étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics".

La course au vaccin bat son plein...

L'Amérique latine, région la plus touchée au monde par l'épidémie de Covid-19, s'est placée dans les starting-blocks pour produire d'urgence le prochain vaccin, qu'il vienne de Russie ou d'Europe. L'Argentine et le Mexique vont prendre en charge la production et la distribution en Amérique latine, sauf au Brésil, du futur vaccin contre le coronavirus élaboré par le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca et l'université d'Oxford, a annoncé le président argentin Alberto Fernandez dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Mexique, troisième pays au monde le plus endeuillé avec 53.929 décès, a aussi annoncé avoir conclu de nouveaux accords avec l'américain Janssen Pharmaceuticals et les chinois CanSino Biologics et Walvax Biotechnology afin de participer à des essais cliniques à partir de septembre en vue d'un éventuel vaccin.

... avec tous les regards tournés vers la Russie

Alors que la Russie a annoncé la mise au point mardi d'un vaccin efficace contre le Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mercredi attendre avec impatience de pouvoir analyser les résultats des essais cliniques. La phase finale des tests sur ce produit, auxquels plus de 2.000 personnes au total participeront, devait commencer mercredi, avait alors déclaré Vladimir Poutine. "L'OMS est en contact avec les scientifiques et les autorités russes et attend avec impatience d'étudier les détails des essais" cliniques, peut-on lire dans le communiqué diffusé à Genève, où cette organisation a son siège.

Le Royaume-Uni en récession "record"

Le Royaume-Uni a subi au deuxième trimestre une chute "record" de 20,4% de son économie et, sur les six premiers mois de l'année, sa pire récession jamais enregistrée. Le pays signe la plus mauvaise performance au deuxième trimestre en Europe, devant l'Espagne (-18,5%) et bien pire que la France (-13,8%). "J'ai dit auparavant que des temps difficiles nous attendaient, les chiffres d'aujourd'hui le confirment. Des centaines de milliers de personnes ont déjà perdu leur emploi, et malheureusement, dans les mois à venir, beaucoup d'autres vont faire de même", a commenté le ministre des Finances Rishi Sunak.

Interdiction de fumer dans certaines rues d'Espagne

La province espagnole de Galice va à partir de jeudi interdire de fumer dans les rues et aux terrasses de café s'il n'est pas possible de respecter une distance de sécurité d'au moins deux mètres entre les personnes.

Cette mesure, inédite en Espagne, vise à tenter de freiner la transmission du nouveau coronavirus. Le port du masque ne pourra être ignoré "afin de fumer des cigarettes ou des cigarettes électroniques (...) sur la voie publique ou à l'air libre, y compris les terrasses, que s'il est possible de maintenir en permanence une distance minimum de deux mètres entre les personnes", a indiqué mercredi soir le bulletin officiel de cette région du Nord-Ouest du pays.

Retour du couvre-feu au Pérou, vers un prolongement du confinement à Auckland

Le Pérou, troisième État d'Amérique latine le plus touché par la maladie, a annoncé mercredi le retour du couvre-feu dominical et a interdit les rassemblements familiaux, devenus la principale source de contagion du coronavirus dont le nombre quotidien de nouveaux cas a atteint un nouveau record. En l'espace de 24 heures, 8.875 nouveaux cas ont été recensés, selon le ministère de la Santé. La Nouvelle-Zélande envisage quant à elle de prolonger le confinement de trois jours actuellement en vigueur dans sa plus grande ville, Auckland, à la suite de l'apparition d'un foyer de contamination au coronavirus, a indiqué un haut responsable mercredi. Le pays a imposé à la hâte cette semaine un confinement de trois jours à Auckland après la contamination de source inconnue de quatre membres d'une même famille.