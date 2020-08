Coronavirus : l'OMS impatiente d'analyser les essais cliniques russes

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré mercredi attendre avec impatience de pouvoir analyser les résultats des essais cliniques du vaccin contre le nouveau coronavirusdont le président Vladimir Poutine a annoncé la veille la mise au point en Russie.

"Un accès rapide, juste et équitable dans le monde entier à un tel vaccin"

La phase finale des tests sur ce produit, auxquels plus de 2.000 personnes au total participeront, devait commencer mercredi, avait alors déclaré le président russe. "L'OMS est en contact avec les scientifiques et les autorités russes et attend avec impatience d'étudier les détails des essais" cliniques, peut-on lire dans le communiqué diffusé à Genève, où cette organisation a son siège. "Accélérer la recherche pour l'obtention d'un vaccin devrait être fait en suivant des processus établis à chaque étape de la mise au point, pour s'assurer que tout vaccin qui va finalement être produit est à la fois sûr et efficace", poursuit l'OMS, exhortant à "un accès rapide, juste et équitable dans le monde entier à un tel vaccin".

L'Organisation mondiale de la Santé avait prudemment réagi mardi à l'annonce de Vladimir Poutine, rappelant que la "pré-qualification" et l'homologation d'un vaccin passaient par des procédures "rigoureuses". Jusqu'ici, la Russie n'a pas rendu publiques d'études détaillées des résultats de ses essais permettant d'établir l'efficacité des produits qu'elle dit avoir créés.