Covid-19 : où en est la recherche du vaccin ?

Où en est la recherche du vaccin contre le coronavirus ? Mardi, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie avait développé le "premier" vaccin contre le coronavirus. Après cette déclaration, l'OMS a appelé à la prudence, tandis que le reste du monde a jugé cette déclaration "prématurée". Mais cette annonce surprise met en lumière une vraie compétition, voire une émulation internationale, dans la recherche d'un vaccin pour stopper l'épidémie qui a déjà tué plus de 743.000 personnes dans le monde.

Tout va plus vite que d'habitude

Depuis plusieurs mois, des chercheurs du monde entier essaient de trouver la bonne formule contre le coronavirus et tout va beaucoup plus vite que d’habitude. Les procédures ont été accélérées. C'est particulièrement vrai en Chine, pays qui a vu émerger le Covid-19 et qui voudrait être le premier pays à disposer d'un vaccin.

Deux projets chinois et trois occidentaux

Des levées de fonds internationales ont été lancées par des États et des fondations. Cela permet aux laboratoires pharmaceutiques de lancer la fabrication industrielle de plusieurs milliers de doses en même temps qu'ils testent leur vaccin. Actuellement, cinq projets sont à un stade bien avancé, ce qu’on appelle la phase 3 : on teste l’efficacité du vaccin sur une cohorte plus importante, généralement des milliers de volontaires. Deux candidats-vaccins chinois sont à ce stade, ainsi que trois projets occidentaux : un Britannique, un Américain et une collaboration germano-américaine.

Des résultats très prometteurs à l'Institut Pasteur

Il existe ensuite une vingtaine d’autres essais cliniques qui ont été lancés dans le monde, des essais qui pour l’instant sont au stade 1, celui où on teste la dangerosité du vaccin. Le candidat-vaccin de l’Institut Pasteur en France en fait partie et d’après les informations d'Europe 1, leurs résultats sont déjà très prometteurs.

Un vaccin disponible en 2021 ?

Mais quand ces vaccins seront-ils véritablement disponibles ? Les spécialistes les plus optimistes, dont les Russes et les Américains, estiment qu’un vaccin sera disponible dès cet automne. Mais il est plus raisonnable de tabler sur le premier trimestre de l’année prochaine. En espérant, bien sûr, que les essais cliniques menés actuellement se révèlent concluants. Mais il faut bien se rendre compte de la rapidité actuelle de la recherche. Normalement, il faut cinq à sept ans minimum pour élaborer un vaccin.