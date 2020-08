Port du masque en entreprise : Pietraszewski​ "favorable à l’évolution du protocole"

Les salariés des entreprises vont-ils bientôt devoir porter un masque toute la journée ? Jusqu’à présent, il était recommandé de le porter dans les couloirs ou lors de ses déplacements. Chaque entreprise est d’ailleurs libre de mettre en place son propre protocole sanitaire. Mais depuis quelques jours, les indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 se dégradent et la question du port du masque en entreprise est de plus en plus fréquente.

"La situation évolue, le protocole aussi"

Invité d’Europe 1 jeudi matin, ​Laurent Pietraszewski​, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail auprès de la ministre du Travail, a été interrogé sur le sujet. "Je suis favorable de faire évoluer le protocole, au regard des risques sanitaires qui évoluent", a-t-il déclaré. Laurent Pietraszewski​ a été chargé par le Premier ministre Jean Castex d’ouvrir des discutions sur le sujet avec les partenaires sociaux. "Quand nous sommes plusieurs dans un lieu clos, il est prudent de porter le masque. Cette notion-là est claire", a-t-il poursuivi. "La situation évolue, le protocole aussi et il continuera d’évoluer en fonction de la situation sanitaire", a assuré le secrétaire d’Etat.

En effet, le risque de transmission du virus par aérosol a été souligné par plusieurs médecins mais également par l’OMS. "Il faut qu’on puisse regarder avec les autorités sanitaires et les partenaires sociaux comment on peut organiser cela", a également indiqué Laurent Pietraszewski.

Laurent Pietraszewski demande un télétravail "encadré et maîtrisé"

Laurent Pietraszewski​ s’est en revanche montré plus prudent sur la question du télétravail. "Le télétravail est une bonne solution, mais il faut que ce soit encadré et maîtrisé", a-t-il insisté. "Le télétravail permet de protéger tous ceux qui sont en situation de fragilité vis-à-vis du virus. […] Mais il faut aussi entendre que de nombreux salariés qui sont passés au télétravail ont besoin de réactiver le lien social", a conclu le secrétaire d’Etat.