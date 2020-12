EN DIRECT - Coronavirus : nouveaux cas en hausse en France, Castex doit trancher sur le déconfinement

EN DIRECT

La journée de jeudi devrait voir le Premier ministre Jean Castex annoncer aux Français s'ils pourront comme prévu se déconfiner le 15 décembre, alors que les contaminations repartent à la hausse en France, avec plus de 14.500 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés, alors que l'objectif était de 5000 cas. La vaccination est désormais au cœur de l'actualité mondiale, avec le début de plusieurs campagnes. L'Agence européenne du médicament a quant à elle déclaré avoir été victime d'une cyberattaque, visant des documents liés à la demande d'autorisation du vaccin de Pfizer et BioNTech. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : 14.500 nouveaux cas recensés en 24 heures en France, le déconfinement en question

L'Agence européenne des médicaments a été victime d'une cyberattaque

Les autorités sanitaires britanniques déconseillent le vaccin de Pfizer en cas de fortes allergies

Angela Merkel a appelé à de nouvelles restrictions en Allemagne jusqu'à mi-janvier

Hausse des nouveaux cas en France, légère baisse en réanimation

Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, 14.595 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures, pour un total de 2.324.216 depuis le début de l'épidémie. 296 nouveaux décès ont été enregistrés à l'hôpital. Au total, selon Santé publique France, 56.648 personnes sont mortes en France depuis le début de la crise sanitaire.

Le nombre de patients en réanimation continue de diminuer légèrement, à 3.031, contre 3.078 la veille et 3.478 il y a une semaine. 170 malades ont été admis dans les services de réa mercredi. Au total, 25.526 patients sont hospitalisés à cause du Covid à la date de mercredi, contre 25.882 la veille. Lundi, ils étaient 26.333.

Jean Castex devrait trancher jeudi sur le déconfinement

L'objectif des 5.000 cas quotidiens de Covid-19 fixé par le gouvernement pour lever les mesures de confinement le 15 décembre semble donc difficile à atteindre. Jean Castex doit annoncer jeudi si le confinement pourra être levé ou non, posant la question de la réouverture des cinémas, salles de spectacles et musées. Le gouvernement craint que la circulation du virus ne soit pas assez basse lors des fêtes de fin d'année, quand les réunions familiales vont se multiplier, au risque d'un redémarrage de l'épidémie.

La vaccination au cœur des débats

Le Canada est devenu mercredi le troisième pays à approuver le vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech après le Royaume-Uni et Bahreïn, ouvrant la voie à la vaccination des premiers Canadiens dès la semaine prochaine. Au Royaume-Uni, ce vaccin a été déconseillé aux personnes ayant eu dans le passé d'"importantes réactions allergiques", deux personnes ayant mal réagi aux premières injections.

Les Etats-Unis se livreront quant à eux jeudi à un exercice de transparence inédit dans le monde : pendant une journée en direct sur internet, une vingtaine de spécialistes vont examiner les données du vaccin du duo américano-allemand Pfizer/BioNTech afin de recommander ou non son autorisation. L'issue ne laisse aucun doute : l'Agence des médicaments (FDA) a déjà jugé le vaccin sûr et efficace dans une synthèse des données mardi. Une fois ces étapes franchies, restera à distribuer le vaccin, tâche coordonnée par le gouvernement fédéral et confiée au secteur privé. Les transporteurs se sont dits prêts à opérer. La ville de New York espère ses premiers lots dès dimanche a indiqué son gouverneur Andrew Cuomo. Ils seront destinés aux personnels et pensionnaires des maisons de retraite, ainsi qu'aux personnels hospitaliers.

Cyberattaque à l'AEM

Signe de l'importance des enjeux en cours autour des vaccins anti-covid, l'Agence européenne des médicaments (AEM), qui délibère actuellement sur la délivrance d'autorisations à plusieurs d'entre eux, s'est dite mercredi la cible d'une cyberattaque. Des documents liés à Pfizer et BioNTech ont été piratés et Pfizer a annoncé que des documents liés à la demande d'autorisation de son vaccin avaient été piratés pendant cette cyberattaque, mais que "ni le système de BioNTech ni celui de Pfizer n'(avaient) été violés en lien avec cet incident".

L'AEM, qui contrôle les médicaments de l'ensemble des 27 Etats membres de l'UE, doit rendre le 29 décembre au plus tard sa décision sur une autorisation conditionnelle du vaccin Pfizer/BioNTech.

Nouvelles restrictions en Europe

La chancelière allemande Angela Merkel a appelé mercredi à de nouvelles restrictions jusqu'à mi-janvier dans l'ensemble de l'Allemagne, où les mesures existantes se révèlent insuffisantes pour maîtriser le nombre de cas. Angela Merkel a évoqué notamment la fermeture des magasins non alimentaires et des écoles.

Le Luxembourg, pays européen où le coronavirus circule le plus intensément, a pour sa part décidé mercredi de prolonger d'un mois, jusqu'au 15 janvier au moins, ses restrictions de rassemblements et d'interactions sociales.

L'Ukraine va fermer ses écoles, universités, commerces non essentiels, restaurants, cinémas et salles de sport du 8 au 24 janvier dans le cadre de nouvelles restrictions visant à enrayer la pandémie de coronavirus.

Plus de 1,55 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.557.814 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT. Quelque 68,2 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 289.188 décès pour 15,37 millions de cas recensés. Ils sont suivis par le Brésil (178.995 décès), l'Inde (141.360), le Mexique (110.874) et le Royaume-Uni (62.033).