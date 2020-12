L'Agence européenne des médicaments se dit victime d'une cyberattaque

L'Agence européenne des médicaments (AEM), qui délibère actuellement sur la délivrance d'autorisations à plusieurs vaccins contre le Covid-19, s'est dite mercredi victime d'une cyberattaque. L'agence, basée à Amsterdam, a indiqué que l'incident faisait l'objet d'une enquête, sans préciser quand l'attaque a eu lieu.

L'agence a ouvert une enquête en coopération avec la police

"L'AEM a été l'objet d'une cyberattaque. L'agence a rapidement ouvert une enquête complète, en étroite coopération avec la police", a déclaré l'agence européenne, dans un bref communiqué. L'AEM ne peut pas fournir de détails supplémentaires alors que l'enquête est en cours", a-t-elle ajouté.

L'AEM examine actuellement plusieurs vaccins

L'Agence européenne des médicaments procède actuellement à l'examen de plusieurs vaccins contre le nouveau coronavirus. Sa décision sur une autorisation conditionnelle du vaccin Pfizer/BioNTech est prévue au plus tard pour le 29 décembre et sur celui de Moderna, d'ici le 12 janvier. Elle se penche également sur ceux développés par l'université d'Oxford et AstraZeneca, ainsi que Johnson & Johnson.

Dans une note publiée fin novembre, Kaspersky, entreprise spécialisée dans la cybersécurité, faisait remarquer que les laboratoires et les établissements de santé sont de plus en plus visés par les cyberattaques. Il y a un an, le CHU de Rouen en avait d'ailleurs fait l’amère expérience. Un virus avait éteint d’un coup les 6000 ordinateurs de l’hôpital. Il avait fallu une semaine pour restaurer le système.