EN DIRECT - Coronavirus : pour Macron, la fermeture des écoles est "un dernier recours"

Pour tenter de freiner la troisième vague de l'épidémie de coronavirus, de nouvelles mesures de restrictions sont entrées en vigueur samedi dans le Rhône, l'Aube et la Nièvre, tandis que les autorités ont intensifié les contrôles pour faire respecter l'interdiction de se déplacer dans les 19 départements concernés. Mais face à la situation "critique", les appels se multiplient pour des restrictions beaucoup plus strictes et un élargissement de la campagne de vaccination. Dans le Journal du dimanche, Emmanuel Macron, lui, assure que "rien n'est décidé". Suivez en direct l'évolution de la situation.

Un nouveau tour de vis ? "Rien n'est décidé", assure Macron

"Rien n'est décidé" quant à un nouveau tour de vis face à l'épidémie, assure Emmanuel Macron dans le Journal du Dimanche. "Pour les jours qui viennent, nous allons regarder l'efficacité des mesures de freinage et nous prendrons si nécessaire celles qui s'imposent. Mais à cette heure rien n'est décidé", souligne le chef de l'Etat dans cet entretien.

Le chef de l'Etat Macron défend à nouveau son choix de ne pas avoir reconfiné fin janvier. "L'unanimité scientifique n'a jamais été au rendez-vous. Et parfois, les faits du lendemain viennent contrecarrer les certitudes de la veille. Certains nous disaient : "En février, vous allez prendre le mur". On ne s'est pas pris le mur (...) On a pris des mesures proportionnées à la situation."

Concernant les établissements scolaires, le chef de l'Etat répète que "la fermeture complète des écoles ne saurait être un tabou, mais elle doit demeurer un dernier recours et une mesure limitée au maximum dans le temps."

Vaccination : Macron "assume" la stratégie française

Dans cet entretien, le président de la République "assume totalement" la stratégie française de déployer le vaccin par catégories d'âge. "Si j'ouvrais à toutes les tranches d'âge d'un coup, il y aurait des inégalités sociales et territoriales dans l'accès au vaccin. Ce serait un mauvais choix politique et sanitaire", dit-il, même si "certaines professions plus particulièrement exposées", comme les enseignants, pourraient être vaccinés plus tôt, comme il l'avait déjà indiqué.

Alors que la France aura "de plus en plus de doses", Emmanuel Macron mise sur "des mégacentres " pour remplir les objectifs de l'exécutif : dix millions de Français vaccinés mi-avril, 20 millions mi-mai, 30 millions mi-juin. Il assure être en mesure de tenir son engagement de "proposer un vaccin à tous les adultes qui le souhaitent avant la fin de l'été".

Le chef de l'Etat se dit ainsi persuadé que "dans quelques semaines, on aura totalement rattrapé les Britanniques". Le Royaume-Uni a administré près de 30 millions de premières doses de vaccin, contre 7,5 millions à la France. Mais l'écart est nettement moins grand s'agissant du nombre de personnes ayant déjà reçu leur seconde injection.

Nouvelle hausse des réanimations

Le nombre de patients en réanimation a continué d'augmenter samedi avec 4.791 personnes contre 4.766 la veille. Au cours des dernières 24 heures, les admissions en réanimation ont légèrement ralenti s'élevant à 332 patients contre 476 la veille.

Le nombre total de personnes hospitalisées en France à cause du Covid-19 était de 27.259 samedi dont 1.567 nouvelles admissions en 24 heures. Sur la seule journée de vendredi, 2.048 nouveaux patients avaient été enregistrés.

En 24 heures, 194 patients sont morts à l'hôpital, portant le nombre total des décès enregistrés en France à 94.492 depuis le début de l'épidémie. Le nombre de contaminations était de 42.619 samedi , un niveau très élevé mais en diminution par rapport à jeudi où il dépassait les 45.000 cas. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, demeure à 8,1%.

Les directeurs de crise de l'AP-HP tirent la sonnette d'alarme

Face à cette situation dramatique à l'hôpital, une quarantaine de directeurs médicaux de crise de l'AP-HP disent se préparer à devoir "faire un tri des patients" pour faire face à la troisième vague qui submerge la région parisienne, dans une tribune publiée par le Journal du dimanche.

"Nous ne pouvons rester silencieux sans trahir le serment d'Hippocrate que nous avons fait un jour", écrivent ces médecins qui gèrent l'urgence dans les Hôpitaux de Paris. "Dans les quinze prochains jours", estiment-ils, "nous avons une quasi-certitude sur le nombre de lits de soins critiques qui seront nécessaires, et nous savons d'ores et déjà que nos capacités de prise en charge seront dépassées au terme de cette période".

"Dans cette situation de médecine de catastrophe où il y aura une discordance flagrante entre les besoins et les ressources disponibles, nous serons contraints de faire un tri des patients afin de sauver le plus de vies possible", ajoutent les 41 signataires, au premier rang desquels figure le Pr Bruno Riou, directeur médical de crise de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Restrictions renforcées en Belgique et Pologne

En Belgique, les métiers de contacts non médicaux (coiffeurs notamment) ne peuvent de nouveau plus être exercés depuis samedi, pour quatre semaines. Les commerces "non essentiels" (hors alimentation, pharmacies, librairies) ne pourront accueillir des clients que sur rendez-vous.

En Pologne, le gouvernement a décidé de fermer les crèches, les jardins d'enfants, les grands magasins d'ameublement et de bricolage, ainsi que les salons de beauté et de coiffure.

Royaume-Uni : Boris Johnson tient au déconfinement

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé samedi ne voir "absolument rien" dans les données scientifiques qui justifierait de revoir son plan de déconfinement pour l'Angleterre, quand certains scientifiques mettent en garde contre de nouveaux variants.

Le Royaume-Uni va doucement sortir de son troisième confinement dans les prochaines semaines. Le Pays de Galles est ainsi devenu samedi la première des quatre provinces britanniques à lever une partie des restrictions mises en place au début de l'année. Lundi, ce sera au tour de l'Angleterre d'adoucir ses mesures, permettant à des groupes de six personnes maximum de se réunir en plein air. Les terrasses des pubs et restaurants, ainsi que les commerces non-essentiels, rouvriront par la suite leurs portes aux clients, le 12 avril.

Plus de 2,7 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,76 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 548.813 morts, devant le Brésil (310.550), le Mexique (200.862), l'Inde (161.240) et le Royaume-Uni (126.515).