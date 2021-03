À Paris, Rachida Dati réclame l'ouverture de la vaccination aux personnels scolaires

INTERVIEW

Plusieurs maires d'arrondissement de Paris étiquetés à droite appellent dans une tribune publiée samedi à ouvrir de toute urgence la vaccination contre le Covid-19 aux enseignants et au personnel éducatif pour éviter les fermetures d'écoles. Ces élus estiment que l’horizon fixé cette semaine par Emmanuel Macron pour vacciner les professionnels du secteur scolaire, à savoir la mi-avril ou la fin-avril, est trop lointain. "On a bien vu lors du premier confinement que la fermeture des écoles a été un désastre social, un désastre psychologique. La priorité, c'est de maintenir les écoles ouvertes", explique au micro d’Europe 1 Rachida Dati, la maire Les Républicains du 7e arrondissement de la capitale, et l'une des signataires de ce texte.

"Il y a une contagiosité qui augmente et donc pour préserver l'ouverture des classes, il faut vacciner le personnel enseignant, mais également tout le personnel scolaire et périscolaire", plaide l’élue. Elle soutient ainsi la volonté du gouvernement de maintenir les écoles ouvertes malgré le contexte épidémique – et les appels à la fermeture au sein de l’opposition et de la communauté scientifique -, "parce qu'on s'est rendu compte de l'aggravation des inégalités et du désastre social auquels nous avions affaire."

"Si vous avez quelques créneaux, des doses supplémentaires..."

"Ce qu'on propose avec l'ensemble des maires du 15ème, du 16ème, du 17ème, du 8ème et du 6ème arrondissement, c’est de réserver des créneaux de vaccination aux enseignants et au personnel scolaire, sans préjudice pour les personnes éligibles actuellement", explique encore Rachida Dati. "Tout est question d'organisation. Si vous avez quelques créneaux, des doses supplémentaires... on pourrait peut-être les affecter aux enseignants et au personnel scolaire."

Elle assure avoir déjà procédé de la sorte à l’échelle de son arrondissement : "Il m'est arrivé, par exemple, de pouvoir vacciner des directeurs ou directrices d'école", confie Rachida Dati. "Il faut pouvoir le faire sans polémique. C'est une volonté politique."