EN DIRECT - Coronavirus : la France franchit la barre des 70.000 morts

Les Français doivent désormais faire avec une nouvelle restriction majeure entrée en vigueur samedi, avec l'abaissement du couvre-feu à 18 heures au niveau national pour faire reculer le coronavirus. Alors que la tension hospitalière reste forte, la France a franchi la barre des 70.000 morts depuis le début de l'épidémie. Les autorités françaises et européennes tentent de se réorganiser après l'annonce du laboratoire américain Pfizer, qui a confirmé que ses livraisons de vaccins anti-Covid en dehors des États-Unis allaient ralentir fin janvier-début février. Suivez l'évolution de la situation en direct.

La France a franchi samedi la barre des 70.000 morts depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres de Santé publique France. Au total, 70.142 personnes sont décédées des suites de la maladie, dont 196 dans les dernières 24 heures, précise l'agence nationale à l'occasion de son bilan quotidien. Le nombre de nouvelles contaminations reste par ailleurs élevé avec 21.406 cas enregistrés dans les dernières 24 heures, sensiblement le même que ces derniers jours.

La tension sur les hôpitaux reste forte, avec un nombre total de malades du Covid hospitalisés s'élevant à 24.985, dont 1.199 arrivées comptabilisées samedi. Parmi eux, 2.731 se trouvent en réanimation, avec 188 nouvelles admissions en 24 heures. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage des personnes positives au nouveau coronavirus parmi les personnes testées, reste stable, à 6,5%.

Un cas de variant sud-africain a été détecté à Mayotte et les autorités ont décidé de suspendre les liaisons maritimes et aériennes internationales pour 15 jours à partir de dimanche, a annoncé samedi la préfecture. Les déplacements entre Mayotte, la Métropole et La Réunion ne sont autorisés que pour "motifs impérieux", a ajouté la préfecture dans un communiqué.

10% des résidents d'Ehpad vaccinés, 833 centres ouverts

Selon les chiffres obtenus par Europe 1, seuls 10% des Ehpad ont été vaccinés. Sur 318.216 personnes vaccinées, 74.242 sont donc des résidents d’Ehpad, ce qui représente à peine plus de 10% des 700.000 personnes âgées qui vivent dans des maisons de retraite. Les 243.974 autres personnes vaccinées sont des soignants de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, mais aussi les pompiers, les aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités.

La vaccination va être ouverte aux personnes présentant "une des six pathologies conduisant à un très haut risque de la forme grave de la maladie" à partir de lundi, quel que soit leur âge. Vendredi, Olivier Véran a annoncé l'ouverture dans la matinée de 833 centres de vaccination, tandis que le site Doctolib affirme à Europe 1 que "les données personnelles seront protégées". Selon le ministère de la Santé, plus d'un million de rendez-vous ont été pris pour les premières et deuxièmes injections du vaccin, ce qui représente donc "500.000 personnes".

Les livraisons pour l'UE du vaccin Pfizer retardées pour "3 à 4 semaines"

Après l'annonce de retards dans les livraisons des quantités prévues de vaccins Pfizer/BioNTech dans les trois à quatre prochaines semaines, Pfizer a assuré samedi que la réduction du nombre de doses livrées à l'Union européenne sera limitée à la semaine prochaine. Les livraisons doivent reprendre le rythme prévu à partir du 25 janvier. En France, ce retard aura malgré tout un impact notable. Le pays, qui n'a, pour l'heure, vacciné que près de 400 000 personnes, devra ajuster le calendrier de sa vaccination en fonction du rythme des livraisons.

Les maires de Dijon et Besançon dénoncent "la carence de l'État central"

François Rebsamen, le maire de Dijon, Anne Vignot, la maire de Besançon, deux des villes les plus affectées en France par le Covid-19, ont dénoncé samedi "la carence de l'État central" dans la livraison des vaccins. "Nous, maires de Besançon et Dijon, dénonçons la carence de l'État central dans la livraison de vaccins pour les populations de nos deux grandes villes, alors même que nous sommes au cœur de la Région de France la plus touchée par la Covid", écrivent-ils dans un communiqué.

"Au rythme actuel de livraison, il faudra plus de 4 mois et demi pour vacciner les seules personnes de plus de 75 ans", raillent-ils, "exigeant des informations précises sur le dispositif d'approvisionnement en vaccins et en matériel".

Castex veut une vaccination "progressive" et "dans le calme"

Le Premier ministre Jean Castex a souhaité samedi une campagne "progressive" de vaccination "dans le calme et dans l'ordre", assurant que le défi "serait relevé" même s'il est impossible de vacciner les plus de 75 ans "en quelques jours". Il a précisé que 390.000 personnes avaient été vaccinées à ce jour en France et qu'un million de rendez-vous de vaccination avaient été pris, alors que les accusations de lenteurs se poursuivent contre le gouvernement.

"Je vous rappelle à toutes et à tous que ces vaccinations s'effectueront dans l'ordre et dans la sécurité du à nos concitoyens", a affirmé le chef du gouvernement lors d'un déplacement à Lyon. Ces vaccinations "s'effectueront de manière progressive, au fur et à mesure que les 200 millions de doses de vaccin que la France a commandées ou pré-commandées arriveront sur le territoire national", a-t-il ajouté.

Plus de 2 millions de morts, 35 millions de doses de vaccins inoculées

La pandémie a fait au moins 2.009.991 morts dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans officiels fournis par les autorités samedi. Plus de 93.803.240 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Les États-Unis demeurent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 395.385 décès pour 23,7 millions de cas recensés. Ils sont suivis par le Brésil (208.246 morts), l'Inde (152.093), le Mexique (139.022) et le Royaume-Uni (87.295). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

Espoir face à la pandémie, au moins 35,61 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont déjà été administrées dans le monde, dans au moins 58 pays et territoires, selon un décompte de l'AFP à partir de sources officielles vendredi.