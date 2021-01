Vaccins : face aux retards de Pfizer, que va faire la France ?

DÉCRYPTAGE

C'était l'une des craintes avancées avant même le début de la vaccination : la production sera-t-elle à la hauteur de l'enjeu ? Samedi, le coup de frein des laboratoires Pfizer, qui annoncent un ralentissement des livraisons en Europe, relance la question. Cela pourrait avoir des conséquences considérables sur le rythme de la vaccination en France. Ce ralentissement ne touche que l'Europe, pas les États-Unis, en raison de travaux temporaires, dont l'usine de Puurs en Belgique. Aujourd'hui, elle est la seule à fournir ce vaccin à toute l'Europe. Ces modifications dans l'usine visent, à terme, à augmenter le rythme de production.

Retard dans le calendrier

Mais pendant quelques semaines, entre fin janvier et début février, le rythme de livraison de vaccins anti-Covid va ralentir. Pfizer assure qu'il livrera l'intégralité des doses prévues pour l'Union européenne à la fin du premier trimestre, comme prévu, mais plus à la même cadence. Résultat : les 520.000 doses hebdomadaires attendues par la France n'arriveront pas selon le calendrier prévu.

Ajuster le rythme de la vaccination

Le gouvernement français assure que ce contretemps industriel ne remet pas en cause le déploiement global de la campagne vaccinale. Un million et demi de doses de vaccins de Pfizer ont déjà été reçues et seulement près de 400 000 Français ont été vaccinés. Les stocks vont permettre de poursuivre les injections, mais il faudra ajuster le rythme en fonction de celui des livraisons. Un rythme que l'on ne connaît pas encore.

La France peut aussi s'appuyer sur les stocks de vaccins Moderna - deuxième sérum à avoir obtenu une autorisation de mise sur le marche de la part de l'Agence européenne des médicaments -, mais ils sont et resteront de toute façon plus faibles. À ce jour, seules 52 000 doses ont été reçues.