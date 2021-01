Covid-19 : quelles sont les dérogations possibles au couvre-feu à 18 heures ?

Plus de 21.000 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés samedi et les courbes de l'épidémie ne baissent toujours pas en France. C'est ce qui a poussé le gouvernement à opter cette semaine pour un couvre-feu généralisé à 18 heures, appliqué depuis samedi soir. Comme pour le confinement et, a fortiori, le couvre-feu à 20 heures, quelques dérogations sont bien entendu possibles, à renseigner dans les attestations de sortie disponibles dans l'application #TousAntiCovid ou sur papier libre.

Jogging interdit, consultation médicale autorisée

Même après 18 heures, en sortant du travail, il est bien évidemment possible d'aller chercher ses enfants, chez la nounou, à la crèche ou à la sortie des cours. Il suffit de remplir la case "motif familial impérieux". En revanche, il n'est pas possible de se rendre ensuite dans un supermarché, car tous les commerces doivent fermer à 18 heures. Le jogging et la promenade ne sont pas non plus autorisés. Une fois les enfants à la maison, les activités en plein air sont interdites.

En ce qui concerne le travail, si vous devez rentrer chez vous après 18 heures, votre employeur doit vous fournir une attestation spéciale et personnalisée. Pour tout autre déplacement après le couvre-feu (sortir son chien, rendre visite à un proche malade, aller à la pharmacie ou chez le médecin), une case est réservée dans l'attestation du gouvernement. Sachez enfin que les voyages en train ou en avion restent autorisés. Votre billet fait office de preuve si vous devez partir entre 18 heures et 6 heures du matin.