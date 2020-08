EN DIRECT - Coronavirus : en Ehpad, les mises en quarantaine se feront au cas par cas

EN DIRECT

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 774.832 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi. Plus de 21.936.820 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Face à des contaminations qui repartent à la hausse, le monde entier met en place de nouvelles mesures. Suivez les dernières évolutions en direct.

Les principales informations à retenir : En France, le port du masque sera "systématisé" en entreprise d'ici la rentrée

L'Argentine dépasse les 300.000 contaminations, les restrictions se durcissent dans le monde

L'Australie s'est assurée d'obtenir un vaccin "prometteur" qui sera injectée gratuitement et obligatoirement à sa population

Le port du masque systématique en France en entreprise

En se basant sur un avis du Haut conseil de la santé publique à propos de la transmission par aérosol du virus, la ministre du Travail Elisabeth Borne a annoncé mardi que le port du masque sera "systématisé" d'ici fin août dans "tous les espaces clos et partagés" des entreprises, à l'issue d'une réunion avec les partenaires sociaux. Dans les couloirs, les salles de réunion, en open space ou même assis à son bureau et quelle que soit la distance entre deux salariés, ce sera masque pour tout le monde. Il n'est plus question d'enlever son masque une fois assis devant son poste par exemple. Seule exception : ceux qui sont seuls dans leur bureau.

Des masques dont l'opposition, à droite comme à gauche, réclame le remboursement. "Il y a là une urgence sanitaire, une urgence économique, une urgence d'égalité à ce que les masques soient gratuits", a ainsi soutenu l'Insoumis Bastien Lachaud auprès d’Europe 1.

En Ehpad, seuls les malades seront confinés

Les résidents de maisons de retraite avaient souffert d'être isolées de leurs proches pendant le confinement. En s’équipant de tests, les Ehpad devraient pouvoir échapper au confinement intégral : désormais les mises en quarantaine devraient se faire au cas par cas, explique sur Europe 1 Florence Arnaiz-Maumé, la représentante du syndicat des Ehpad privés.

Le Liban se reconfine, la Corée du Sud interdit les grands rassemblements

Les autorités libanaises ont décrété un reconfinement d'une durée de plus de deux semaines à partir de vendredi après une forte hausse des contaminations au nouveau coronavirus. Un couvre-feu quotidien de 18H00 à 06H00 locales sera également imposé, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur alors que le pays a recensé officiellement jusqu'à présent un total de 9.758 cas, dont 107 décès.

La Corée du Sud, elle, qui avait jusqu'ici réussi à juguler l'épidémie grâce à aux tests et au traçage des contacts des personnes infectées, interdit les grands rassemblements et ordonne la fermeture des boîtes de nuit, des musées ainsi que de certains restaurants à Séoul et dans sa région en raison d'une hausse des cas de coronavirus. Douze catégories d'entreprises considérées comme étant à risque élevé, notamment les boîtes de nuit, les bars à karaoké et les restaurants proposant des buffets devront fermer à Séoul, Incheon et dans la province voisine de Gyeonggi. Les établissements publics, comme les musées, de cette vaste zone qui rassemble la moitié de la population, devront fermer leurs portes.

A Malte, où le nombre de contaminations grimpe depuis un mois, les bars de nuit, discothèques, salles de concert et clubs sportifs ferment mercredi jusqu'à nouvel ordre.

Un vaccin "prometteur" pour l'Australie

L'Australie s'est assurée d'obtenir un vaccin "prometteur" grâce à un accord passé avec le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca qui est en plein développement de produit. L'Australie fabriquera le vaccin et l'injectera gratuitement à sa population, assure son Premier ministre. Il a estimé mercredi que se faire vacciner devrait "être obligatoire, dans la mesure de ce qui peut être obligatoire". "Il y a toujours des exemptions à la vaccination, pour des raisons médicales, mais cela devrait être la seule", a déclaré M. Morrison à la radio 3AW de Melbourne.

L'Iran prévoit de son côté d'acheter le premier vaccin mis au point par la Russie contre le coronavirus, sous réserve de l'approbation de l'OMS. Et un vaccin chinois sera bientôt testé au Pakistan et en Arabie Saoudite pour sa troisième phase d'essais cliniques (sur un grand échantillon d'humains). Développé par le laboratoire chinois CanSinoBio et l'Institut chinois de biotechnologie de Pékin, il a déjà été testé en Chine, en Russie, au Chili et en Argentine.

Plus de 774.000 morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 774.832 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi. Plus de 21.936.820 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 171.679 décès pour 5.480.487 cas recensés. Viennent ensuite le Brésil avec 109.888 morts, le Mexique (57.023), l'Inde (51.797) et le Royaume-Uni (41.369). L'Argentine a dépassé le seuil des 300.000 contaminations, pour 6.048 morts au total, selon le ministère de la Santé.