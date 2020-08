Masque obligatoire en entreprise : ce qui va changer concrètement

DÉCRYPTAGE

Dès le 1er septembre prochain, le port du masque sera systématique dans les entreprises. Mardi matin, la ministre du Travail Elisabeth Borne a présenté de nouvelles mesures sanitaires à appliquer dans le monde de l'entreprise alors que l'épidémie de coronavirus se poursuit en France et connaît même un certain rebond. "Il est nécessaire de systématiser, comme l'a préconisé le Haut conseil de la santé publique (HCSP), le port du masque dans tous les espaces de travail qui sont clos et partagés", a indiqué la ministre du Travail, après deux heures de visioconférence avec les représentants syndicaux et patronaux. Mais concrètement, qu'est-ce qui va changer ?

Des cas spécifiques à étudier

Systématique et pas obligatoire. La nuance semble mince, et pourtant... Le port du masque sera systématique dès le début du mois prochain. Dans les couloirs, les salles de réunion, en open space ou même assis à son bureau et quelle que soit la distance entre deux salariés, plus le choix, c'est masque pour tout le monde ! Il n'est plus question d'enlever son masque une fois assis devant son poste par exemple. Seule exception : ceux qui sont seuls dans leur bureau. Ces derniers pourront se passer du masque sanitaire temporairement, à condition d'être seul dans leur espace.

Des cas spécifiques doivent encore être étudiés par le Haut conseil à la santé publique. Les journalistes radio, par exemple, ne peuvent pas correctement faire leur travail avec un masque... Pour le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) François Asselin, des précisions sont indispensables. "On pourrait trouver un juste milieu, un peu de bon sens", réclame-t-il.

Concernant le télétravail, ce dernier reste recommandé lorsque cela est possible mais il n'y a aucune obligation à ce stade.