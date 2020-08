Face à la reprise épidémique, l'opposition réclame le remboursement des masques

Alors que l'obligation du port du masque se généralise et s'étend face à la dégradation de la situation sanitaire - mardi, la ministre du Travail Elisaberth Borne a annoncé l'obligation du port du masque en entreprise d’ici la rentrée -, des politiques de tous bords réclament la gratuité des masques. De La France insoumise au Rassemblement national en passant par la droite, de nombreux élus pressent l'Etat.

Pour l'insoumis Bastien Lachaud, le coût des masques, qu'il évalue entre 200 et 300 euros pour une famille avec deux enfants pèse trop lourd sur le budget des familles. "Il y a là une urgence sanitaire, une urgence économique, une urgence d'égalité à ce que les masques soient gratuits", soutient-il auprès d’Europe 1. "Nous ne pouvons pas laisser dépendre la résistance de notre nation face au virus uniquement sur les finances des ménages, des familles qui, on le voit, sont mise à rude épreuve à cause de la crise économique qui suit la crise sanitaire."

"Un objet indispensable à notre santé"

Si la gauche défend la gratuité des masques depuis plusieurs mois, la droite est divisée sur le sujet. La députée Valérie Boyer estime que c'est au gouvernement d'assumer les politiques de santé publique. "Si c'est un objet indispensable à notre santé, ce n'est ni aux entreprises ni aux supermarchés de se substituer à des opérations de santé publique", argue-t-elle. "C'est au gouvernement de le faire."

Certes, l'opération aurait un coût, mais bien moindre que celui d'une nouvelle dégradation de la situation sanitaire estiment plusieurs élus. Emmanuel Macron a d'ores et déjà exclut de rendre les masques gratuits. En juillet il affirmait : "L'Etat n'a pas vocation à payer des masques pour tout le monde, tout le temps".