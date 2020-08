Coronavirus : masque obligatoire dans le centre-ville de Saint-Etienne à partir de jeudi

La préfecture de la Loire a pris mercredi un arrêté rendant obligatoire le port du masque sanitaire dans le centre-ville de Saint-Etienne, à partir de jeudi et ce pendant un mois pour limiter la propagation du coronavirus. Le masque sera aussi exigé dans le secteur créatif autour de la Cité du design et du Zénith. Des périmètres qui représentent une grande partie de la ville.

Selon l'arrêté, l'obligation s'applique 24h sur 24, aux personnes âgées de 11 ans et plus. Les jours de match, le masque sera aussi de rigueur dans les environs du stade Geoffroy-Guichard, deux heures avant la rencontre et jusqu'à une heure après le coup de sifflet final.