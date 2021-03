Covid : quand Emmanuel Macron va-t-il annoncer de nouvelles mesures ?

Cinq mois après l'entrée en vigueur du deuxième confinement, dont certains secteurs ne sont jamais sortis, la troisième vague de coronavirus met de nouveau la France au pied du mur, entre le spectre du tri des malades à l'hôpital et des restrictions sanitaires interminables qui risquent d'aller crescendo. Un constat qui devrait pousser Emmanuel Macron à prendre de nouvelles mesures pour le pays. Et si rien ne semble encore décidé, on en sait déjà un peu plus sur le calendrier des jours à venir.

"Ce n'est pas tenable"

Le chef de l'Etat a en effet assuré dimanche que rien n'avait été décidé pour l'heure. Ce qui veut dire que toutes les pistes sont encore sur la table, allant d’un reconfinement dur, au statu quo. Une certitude demeure cependant : il n'y aura pas d'allègement des mesures actuelles.

Alors qu’il fait quasiment face à un consensus de scientifiques plaidant en faveur de nouvelles restrictions, Emmanuel Macron veut être certain que tout a été tenté avant de reconfiner le pays. Mais plusieurs de ses proches reconnaissent que cette stratégie est en train de montrer ses limites, comme l’a confié à Europe 1 l'un d’entre eux. "Les classes dans les écoles sont en train de fermer en cascade, on n’arrive pas à augmenter le télétravail, et l’épidémie flambe. Ce n’est pas tenable".

Des décisions annoncées en milieu de semaine

Selon un autre conseiller, Emmanuel Macron sera fixé mardi soir sur ce qu’il décidera, après avoir eu accès aux derniers chiffres consolidés des contaminations et des admissions en réanimation. Une décision qui doit ensuite être discutée en Conseil de défense sanitaire mercredi.

Nous devrions donc tous être fixés sur notre sort, cette même journée de mercredi, ou jeudi soir, lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement sur la crise sanitaire.