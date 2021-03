EN DIRECT - Coronavirus : la flambée épidémique se poursuit, l'exécutif sous pression

EN DIRECT

Combien de temps l'exécutif va-t-il pouvoir tenir ? En France, la troisième vague de l'épidémie de coronavirus est désormais une réalité, et le Covid-19 a progressé quasiment partout en mars, poussé par le variant anglais. Et face à la saturation des hôpitaux et à la multiplication des contaminations dans les écoles, les mesures annoncées le 18 mars par le Premier ministre Jean Castex et désormais appliquées à 19 départements pourraient ne pas suffire. La semaine qui arrive s'annonce donc décisive, et un conseil de défense doit se tenir mercredi pour décider d'un éventuel durcissement des mesures. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir Le nombre de patients en réanimation continue d'augmenter

Un conseil de défense doit se tenir mercredi

L'Europe voit "la lumière au bout du tunnel" sur la vaccination, assure Breton

L'exécutif sous pression, un conseil de défense mercredi

En France, les alertes médicales se multiplient face à la flambée épidémique qui se poursuit. Alors que le nombre de patients en réanimation a presque atteint le pic de la deuxième vague, 41 directeurs médicaux de crise des Hôpitaux de Paris évoquent une "situation de médecine de catastrophe", et disent se préparer à devoir "faire un tri des patients afin de sauver le plus de vies possibles", dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche. "Dans les quinze prochains jours", estiment les signataires, "nous savons d'ores et déjà que nos capacités de prise en charge seront dépassées".

Un conseil de défense doit se tenir mercredi pour décider d'un éventuel durcissement des mesures actuelles (couvre-feu, fermeture de certains commerces). "Pour les jours qui viennent, nous allons regarder l'efficacité des mesures de freinage et nous prendrons si nécessaire celles qui s'imposent", a dit le président Emmanuel Macron au JDD. Mais dans ce même entretien, le chef de l'État assure que "rien n'est décidé", et refuse tout mea culpa après son refus de confiner le pays en janvier malgré les prévisions des experts.

Dans une autre tribune dans Le Monde, neuf médecins de l'AP-HP étrillent la gestion de crise de l’exécutif, estimant qu'"en imposant aux soignants de décider quel patient doit vivre, le gouvernement se déresponsabilise de façon hypocrite".

Près de 4.900 patients en réanimation

Au total, 4.872 malades étaient en réanimation dimanche contre 4.791 samedi. Un chiffre qui se rapproche de celui de la 2e vague à l'automne qui avait culminé le 16 novembre à 4.903 malades. Au cours des dernières 24 heures, les admissions en réanimation ont légèrement ralenti, s'élevant à 238 contre 332 patients la veille.

Le nombre total de personnes hospitalisées en France était de 27.712 dimanche dont 1.017 nouvelles admissions contre 27.259 samedi. Le nombre de contaminations était de 37.014 contre 42.619 la veille. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, augmente pour s'établir à 8,2%, contre 8,1 la veille.

En 24 heures, 131 patients sont morts à l'hôpital des suites du Covid-19, contre 194 la veille, portant le nombre total des décès enregistrés en France à 94.623 depuis le début de l'épidémie. Sur les sept derniers jours, il y a eu 12.572 nouvelles hospitalisations, dont 2.732 admissions en réanimation.

Vaccination : l'Europe voit "la lumière au bout du tunnel", assure Breton

L'accélération de la production de vaccins permet à l'Europe de voir "la lumière au bout du tunnel", en dépit de la troisième vague de Covid-19 qui déferle, a affirmé dimanche le commissaire européen Thierry Breton. "Nous avons maintenant 52 usines qui travaillent 24 heures sur 24, sept jours sur sept en Europe pour produire" des vaccins contre le Covid-19, a souligné le commissaire européen au Marché intérieur, chargé de suivre la fabrication de vaccins, auprès du Grand jury RTL-Le Figaro-LCI.

"On a la capacité de produire et de livrer pour nos concitoyens européens les 360 millions de doses prévues à la fin du deuxième trimestre et les 420 millions qui sont nécessaires (…) pour commencer à parler de cette immunité collective et l'atteindre" mi-juillet, a ajouté Thierry Breton. Il avait déjà soutenu la semaine dernière que l'Europe pouvait atteindre l'immunité collective au 14 juillet.

Allègement du confinement en Angleterre

Les rencontres et les sports en extérieur sont autorisés depuis lundi en Angleterre, pour la deuxième phase du déconfinement progressif. Les groupes de six personnes maximum ou bien de deux foyers différents sont désormais autorisés à se réunir en extérieur.

Pays le plus endeuillé d'Europe avec plus de 126.500 morts, le Royaume-Uni s'est lancé en décembre dans une course à la vaccination afin de sortir d'un confinement dévastateur pour son économie : quelque 30 millions de premières doses avaient été administrées dimanche, soit presque 60% de la population adulte.

Etats-Unis : le Dr Fauci juge "prématurée" la fin des restrictions -

Le conseiller à la Maison Blanche sur la pandémie Anthony Fauci, s'est dit inquiet dimanche du plateau observé dans le nombre de cas de Covid-19 aux Etats-Unis, estimant qu'il était dû à la levée "prématurée" des restrictions dans certains Etats.

"Nous sommes coincés à environ 50.000 nouveaux cas par jour, l'autre jour c'est allé jusqu'à 60.000, et il y a vraiment un risque" de connaître une nouvelle vague épidémique, a-t-il expliqué.

Plus de 2,7 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,77 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 549.306 morts, devant le Brésil (312.206), le Mexique (201.429), l'Inde (161.552) et le Royaume-Uni (126.573).