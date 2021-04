Covid-19 : le calendrier vaccinal annoncé par Emmanuel Macron est-il tenable ?

Le Président de la République continue de croire en son pari, celui de la vaccination. Lors de son allocution, mercredi soir, Emmanuel Macron a tenu à rappeler un chiffre : 8,5 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 12,7 % de la population totale), et près de 2,9 millions de personnes ont reçu leurs deux doses de vaccin contre le coronavirus. Pour le chef de l'Etat, la vaccination est "la clé pour renouer avec la vie". Et il a même fixé un calendrier très précis pour les Français pas encore vaccinés. Objectif affiché : que tous les Français qui le souhaitent soient vaccinés avant la fin de l'été.

Livraison de près de 13 millions de doses en avril

"Nous mettons tous les moyens pour vacciner, vacciner, vacciner. Sans répit, sans jour férié, le samedi et le dimanche, comme la semaine. À partir du 16 avril, les premier rendez-vous seront accordés aux personnes ayant entre 60 et 70 ans ; à partir du 15 mai, les premiers rendez-vous seront ouverts pour nos concitoyens qui ont entre 50 et 60 ans ; et à partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à l'ensemble des Français de moins de 50 ans", a-t-il promis.

Un calendrier vaccinal que le chef de l'État estime pouvoir tenir, ce dernier ayant précisé que les livraisons de vaccins dans les prochains mois seront beaucoup plus conséquentes. En effet, si les laboratoires pharmaceutiques respectent leurs engagements, la France recevra près de 13 millions de doses en avril, soit autant que pour les mois de février et mars réunis.

Cadence de 330.000 injections par jour

La montée en charge va ensuite se poursuivre et s’intensifier avec 17 millions de doses attendues en mai et 26 millions en juin. Dans les prochains jours, des super-centres de vaccination vont ouvrir partout dans le pays avec l' objectif clair de réaliser entre 1.000 et 2.000 injections par jour dans chaque vaccinodrome.

"Vous verrez qu’à partir de mai-juin, notre combat, ça sera de convaincre suffisamment de gens de se faire vacciner", confiait il y a encore quelques jours le Président en privé. Pour réussir son pari et tenir son calendrier, il faudra tout de même tenir une cadence de 330.000 injections par jour, soit exactement le nombre de vaccinations réalisées pour la seule journée de mercredi.