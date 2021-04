EN DIRECT - Coronavirus : tolérance dans les déplacements entre régions jusqu'à "lundi soir"

EN DIRECT

Fermeture des écoles pour trois à quatre semaines, extension des restrictions à toute la métropole, déplacements limités : Emmanuel Macron a annoncé mercredi un nouveau tour de vis face à l'épidémie du Covid-19, appelant les Français à "fournir un effort supplémentaire" mais sans confinement strict. Jusqu'au lundi de Pâques, une tolérance sera appliqué dans les déplacements, pour permettre aux Français de rejoindre le lieu de leur choix dans lequel ils souhaitent passer ces prochaines semaines. Suivez l'évolution de la situation, en France et dans le reste du monde :

Les informations à retenir : Les restrictions déjà en vigueur dans 19 départements seront étendues à l'ensemble du territoire samedi

Avec les nouvelles mesures, 150.000 commerces garderont portes closes

Les crèches, les écoles, les lycées et les collèges ferment pendant trois à quatre semaines

Le Brésil a enregistré en mars un nombre record de morts (66.000) depuis le début de la crise

Elargissement des restrictions à l'ensemble du territoire

Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir que les restrictions en vigueur depuis la mi-mars dans 19 départements - dont tous ceux d'Ile-de-France et des Hauts-de-France - seront étendues à l'ensemble du territoire pour quatre semaines à partir de samedi. Seront ainsi fermés partout les commerces non-essentiels, notamment d'habillement, et les déplacements seront limités à 10 km. Selon Bercy, cette extension va faire passer le nombre d'établissements fermés de 90.000 à 150.000, tandis que le coût total des aides et indemnisations aux entreprises passe à 11 milliards d'euros par mois.

Grâce à cette "mobilisation de chacun en avril", le chef de l'Etat a promis la réouverture de certains lieux de culture et des terrasses de bars et de restaurants à partir de la mi-mai.Ce retour espéré à la normale sera rendu possible grâce à une accélération de la campagne de vaccination. Et notamment son élargissement à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans le 16 avril, puis à toutes celles de plus de 50 ans le 15 mai et enfin tous les moins de 50 ans à partir de la mi-juin.

"Le succès de cette stratégie dépend de notre esprit de responsabilité", a insisté Emmanuel Macron lors de cette allocution télévisée de 24 minutes, annoncée le matin même alors que la situation sanitaire se dégrade depuis plusieurs semaines.

Fermeture des crèches, des écoles, des collèges et des lycées

L'annonce la plus forte est la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pendant trois à quatre semaines alors que l'exécutif avait fait de la poursuite de l'ouverture des établissements scolaires le "totem" de sa stratégie.

Dans les faits, les élèves suivront, au lendemain du week-end de Pâques, les cours à distance, avant deux semaines de vacances à partir du 12 avril, pour toutes les zones. La rentrée est fixée pour tous le 26 avril en physique pour les écoles et en distanciel pour collèges et lycées.

"Je sais que cette réorganisation implique de changements profonds pour les parents d'élèves et pour les familles, mais c'est la solution la plus adaptée pour freiner le virus, tout en préservant l'éducation et donc l'avenir de nos enfants", a plaidé le chef de l'Etat.

Tolérance pour Pâques

Il sera possible de changer de région, dans la journée, pour aller passer les prochaines semaines dans un lieu de son choix, une tolérance qui "s'arrêtera lundi soir", a précisé le ministère de l'Intérieur. Dès mercredi soir, le site de la SNCF a été pris d'assaut, rendant par moments inaccessible la page des réservations.

Déjà fortement encouragé, le télétravail sera "systématisé", a ajouté Emmanuel Macron. "Les parents qui devront garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler auront droit au chômage partiel", selon le chef de l'Etat.

Un débat devant le Parlement

Le Premier ministre Jean Castex défendra jeudi ces mesures et apportera des précisions en s'adressant aux deux chambres du Parlement, avant un débat suivi d'un vote.

Parmi les premières réactions politiques, Marine Le Pen a jugé que "les mesures annoncées par Macron résultent notamment d'un Waterloo vaccinal dont il n’assume pas la responsabilité". C'est "le en même temps" à son paroxysme, a critiqué Guillaume Peltier, numéro deux de LR : "confiner sans confiner, fermer les écoles sans les fermer, gagner la bataille de la vaccination mais sans vaccin, soutenir nos soignants mais sans moyen".

Par ailleurs, les députés LR "ne participeront pas" au vote prévu jeudi sur l'évolution de la situation sanitaire, a indiqué à l'AFP le président du groupe LR à l'Assemblée nationale Damien Abad, en dénonçant un "piétinement" du parlement. "Nous avons décidé à l'unanimité de ne pas participer au vote car nous n'avons pas à voter sur une décision déjà prise", a-t-il assuré.

Jean-Luc Mélenchon a lui dénoncé un programme de mesures "incohérent".

Covid-19 : 5.053 personnes en réanimation en France

Le nombre de personnes actuellement en soins critiques s'élève à 5.053 contre 5.072 mardi. Lundi, le pic de la deuxième vague de l'épidémie (un peu plus de 4.900 patients en réa mi-novembre) avait été dépassé. Le pic de la première vague, avec un peu plus de 7.000 patients début avril, reste encore loin.

Mais le rythme des admissions en soins critiques est très élevé : 472 en 24 heures. Le nombre total des personnes hospitalisées est en légère baisse à 28.463 personnes contre 28.510 mardi avec 2.209 admissions en 24 heures. Emmanuel Macron a par ailleurs promis des "renforts supplémentaires" en réanimation pour faire face à l'afflux de malades graves du Covid-19 et passer "dans les prochains jours" à plus de 10.000 lits, contre 7.665 actuellement.

59.038 nouveaux cas de Covid ont par ailleurs été enregistrés, mais l'indicateur comprenait un rattrapage, aucun chiffre n'ayant été rendu public mardi. 304 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures portant le bilan des morts à 95.667 dont 69.623 à l'hôpital.

Le taux de positivité est stable par rapport aux trois jours précédents, à 8,2%.

Selon les autorités sanitaires, 8.516.790 personnes ont reçu au moins une injection d'un vaccin contre le Covid-19 et 2.869.832 personnes ont reçu 2 doses.

AstraZeneca : pas de risque spécifique lié à l'âge

Les experts enquêtant sur des liens présumés entre le vaccin AstraZeneca et des caillots sanguins n'ont pas trouvé de facteurs de risque spécifique, y compris l'âge, mais poursuivent leurs analyses, a annoncé l'Agence européenne des médicaments.

Pfizer/BioNTech efficace pour les jeunes

Le vaccin Pfizer/BioNTech est efficace à 100% chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans, selon les résultats d'un essai clinique, ont annoncé les deux laboratoires qui espèrent que la vaccination de cette tranche d'âge débutera avant la prochaine rentrée scolaire.

Au Brésil, après une hécatombe en mars, avril pourrait être pire

Le mois de mars a été de loin le pire pour le Brésil aux prises avec une épidémie de coronavirus incontrôlable qui a fait exploser tous les compteurs, avec plus de 66.000 morts, deux fois plus que le pire mois jusqu'à présent, celui de juillet 2020. "Nous sommes au pire moment, avec des records de morts et de contaminations, ce qui signale qu'avril sera encore très mauvais", déclare l'épidémiologiste Ethel Maciel, professeure à l'Université fédérale d'Espirito Santo (UFES).

Le Covid-19, 3e cause de décès aux Etats-Unis

Le Covid-19 a été la troisième cause de décès aux Etats-Unis en 2020, derrière les maladies cardiovasculaires et le cancer, selon des chiffres provisoires communiqués par les autorités sanitaires. Le président Joe Biden a proposé mercredi d'investir quelque 2.000 milliards de dollars dans les infrastructures, avec l'objectif affiché de créer des millions d'emplois, de tenir tête à la Chine et de lutter contre le changement climatique.

Plus de 2,8 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.805.004 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de décès avec 550.998 morts, devant le Brésil (321.515), le Mexique (202.633), l'Inde (162.468) et le Royaume-Uni (126.670).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.