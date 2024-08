Premier ministre : l'hypothèse Bernard Cazeneuve à Matignon est «crédible et sérieuse», juge Anne Hidalgo

Une arrivée de Bernard Cazeneuve à Matignon serait "crédible et sérieuse", a estimé samedi la maire PS de Paris Anne Hidalgo, arguant que l'ancien ministre socialiste saurait "rassembler des responsables politiques venant d'autres bords", mais écartant l'idée d'entrer elle-même dans un gouvernement de cohabitation. "J'ai beaucoup d'amitié pour Bernard Cazeneuve. Avec lui, nous aurions une vraie cohabitation, et c'est ce qu'il faut, sauf si on veut s'asseoir sur le vote des Français", a confié l'édile lors d'un entretien accordé à Ouest-France.

"Il saura rassembler des responsables politiques venant d'autres bords que le sien, notamment de la droite républicaine, du centre ou de l'écologie, autour de sujets prioritaires et utiles aux Français", a encore défendu la responsable socialiste, citant "les questions de pouvoir d'achat", "l'augmentation des salaires", "les retraites", "la fiscalité" et le "logement". La maire de Paris exclut en revanche d'entrer dans un gouvernement de cohabitation, invoquant son souhait de rester à son poste mais aussi les attaques politiques de responsables macronistes contre sa gestion de la ville. "Ils ont tout détruit : les institutions, le respect des pouvoirs publics et le respect entre adversaires politiques de bords différents. Je n'oublie pas".

Alors que la stratégie à mener face à un possible Premier ministre de centre-gauche divise au sein du PS, Anne Hidalgo a appelé le premier secrétaire Olivier Faure, avec qui elle entretient des relations froides, à "comprendre qu'il ne peut pas continuer à décider tout seul des orientations stratégiques du Parti socialiste". La nomination d'un nouveau Premier ministre est désormais attendue pour dimanche soir ou lundi. Les leaders du Nouveau Front populaire (LFI-PS-Ecologistes-PCF), alliance de gauche arrivée en tête des dernières législatives, continuent d'exiger la nomination de Lucie Castets, qui a annoncé qu'elle quitterait son poste de directrice des finances à la ville de Paris pour poursuivre le combat politique.

"Lucie Castets est quelqu'un de bien et je respecte son choix de quitter la direction des finances de la Ville de Paris", a sobrement commenté Anne Hidalgo, expliquant n'avoir pas été informée en juillet par le Nouveau Front populaire du choix de Lucie Castets pour Matignon. La nomination de Lucie Castets à Matignon été écartée par Emmanuel Macron au motif qu'elle ferait l'objet d'une censure immédiate de la part des autres forces politiques à l'Assemblée nationale.