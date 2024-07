«L'extrême gauche, c'est le diable», lance le député RN Matthieu Valet

Arrivé en troisième place au second tour des élections législatives, le Rassemblement national n'a pas réussi la percée qu'il espérait. Si aucune majorité absolue ne s’est dessinée, les chiffres définitifs font du Nouveau Front populaire (NFP) le premier bloc au Palais-Bourbon en nombre de sièges, avec 193 députés élus, devant le camp présidentiel (163) et le Rassemblement national et ses alliés (142). "Une arnaque électorale", selon Matthieu Valet, député européen Rassemblement national, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mercredi.

"Quand vous entendez des partis qui se combattaient la veille et qui deviennent les meilleurs alliés le jour J pour sauver leurs postes électoraux, j'estime qu'on arnaque les Français", a-t-il affirmé avant de comparer "l'extrême gauche" au "diable". "J'estime que quand on a pactisé avec le diable, il est aujourd'hui difficile de dire aux Français qu'on n'arrive pas à trouver une majorité."

"Jaurès doit se retourner dans sa tombe"

"Jaurès, qui est le défenseur des ouvriers, doit se retourner dans sa tombe quand on dit que le Smic est à 1.600 euros. Si vous vous mettez le Smic à 1.600 euros, c'est toutes les petites, les moyennes, les très petites entreprises qui vont s'effondrer [...] Arnaud Beltrame, ce gendarme qui a sacrifié sa vie face à un terroriste islamiste pour sauver celle d'une otage, doit se retourner dans sa tombe quand il voit Raphaël Arnault, fiché S pour appartenance à l'ultra-gauche violente, investi dans la première circonscription" du Vaucluse, s'exclame-t-il.

Selon les informations d’Europe 1, le militant antifa a bien été condamné le 18 février 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences en réunion.

"Nous, on ne brade pas nos valeurs pour des sièges électoraux"

"L'alliance du déshonneur ne fait pas la fierté du Parti socialiste qui normalement n'était pas associé à ce genre d'idées ou de personnes", a poursuivi le député RN. Les résultats des élections législatives ont, toutefois, permis une belle avancée dans l'hémicycle, reconnaît Matthieu Valet. "On est passé de 88 à 142 députés ! Nous, on ne brade pas nos valeurs pour des sièges électoraux", a-t-il conclu.