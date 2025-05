Emmanuel Macron au 20h de TF1 : souveraineté, quotidien des Français et réformes au cœur du message du président

Une semaine avant son passage au 20h de TF1, Emmanuel Macron prépare une intervention télévisée à fort enjeu. Objectif : relancer son action politique, répondre aux préoccupations des Français et poser les bases de plusieurs référendums sur des réformes clés.

Dans une semaine, le mardi 13 mai, Emmanuel Macron sera l'invité d’une émission spéciale sur TF1. Une prise de parole stratégique où le président français voudra répondre aux préoccupations concrètes de ses concitoyens. À travers cette intervention, le président souhaite parler directement aux Français et renouer le dialogue.

Le chef de l’État entend balayer un large éventail de sujets : les grands défis internationaux, les enjeux de souveraineté, mais aussi – et surtout – les réalités concrètes du quotidien. Mais cette allocution pourrait également ouvrir la voie à une initiative plus inédite : la relance du référendum.

Fidèle à la promesse formulée lors de ses vœux du 31 décembre 2024, le président envisage de consulter les Français sur plusieurs sujets majeurs. Loin d’un référendum unique et clivant, comme celui qui avait coûté cher au général de Gaulle en 1969, le chef de l'État privilégierait un format éclaté, avec au moins trois questions distinctes.

Emmanuel Macron pencherait pour des réformes institutionnelles

Le contenu exact des consultations n’est pas encore officiel, mais les pistes se précisent. Contrairement à la proposition du Premier ministre François Bayrou, qui souhaitait interroger les Français sur les finances publiques, Emmanuel Macron pencherait pour des réformes institutionnelles. En ligne de mire : la simplification de l’organisation territoriale et une redéfinition des compétences entre communes, intercommunalités, départements et régions.

Conscient des risques d’un rejet global, Emmanuel Macron veut tirer les leçons de l’histoire en proposant aux Français plusieurs options, et non un simple oui ou non binaire. Une manière de multiplier les chances d’adhésion et d’éviter une sanction politique.