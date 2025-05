Cyril Hanouna - Sondage favorable à Bardella pour 2027 : «On sent un d'énervement du côté du clan Le Pen», analyse Gauthier Le Bret

Un sondage de l'Ifop crée du remous. Jordan Bardella gagnerait au second tour contre Attal, Retailleau et Mélenchon et serait à égalité avec Édouard Philippe à 50%, tandis que Marine Le Pen serait donnée perdante. Un sondage qui serait source de tension du côté du clan de Marine Le Pen au sein du Rassemblement national, selon Gauthier Le Bret.