En pleine crise franco-algérienne, une trentaine d'élus français attendus à Alger pour commémorer les massacres du 8 mai 1945

Dans le contexte tendu entre la France et l'Algérie, une trentaine d'élus d'extrême gauche et du centre doivent participer, ce mercredi 7 mai, aux commémorations, à Alger, du massacre de Sétif, ces grandes représailles des forces françaises contre des manifestants indépendantistes, le 8 mai 1945. Qui sont ces élus et que cherchent-ils exactement ?