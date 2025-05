Emmanuel Macron invité d'une émission spéciale le 13 mai au soir sur TF1

Emmanuel Macron face aux Français. Le chef de l'État sera l'invité d'une émission spéciale, d'une durée de deux heures, sur TF1 le 13 mai prochain. Une émission durant laquelle il répondra aux questions de Gilles Bouleau mais aussi des téléspectateurs, selon un communiqué.

Le président Emmanuel Macron sera l'invité d'une émission spéciale sur TF1 le 13 mai dès 20H10, au cours de laquelle il répondra en direct aux questions de Gilles Bouleau sur l'actualité nationale et internationale, a annoncé la chaîne lundi.

Titrée "Emmanuel Macron - Les défis de la France", l'émission durera deux heures et permettra à "plusieurs personnalités issues de la société civile" d'interpeller le chef de l'État, qui "répondra également aux téléspectateurs", selon un communiqué.

Les téléspectateurs "pourront envoyer en amont leurs questions"

Emmanuel Macron pourrait évoquer des projets de référendum, selon une source proche du président. Il avait indiqué lors de ses vœux pour l'année 2025 que les Français seraient amenés à "trancher" sur des sujets déterminants. Le Premier ministre François Bayrou a avancé l'idée d'une telle consultation sur "un plan d'ensemble" de réduction des déficits, une piste accueillie avec scepticisme par la classe politique, à gauche comme à droite.

L'entourage du président estime par ailleurs qu'il est possible de poser plusieurs questions le même jour et Emmanuel Macron étudie différentes hypothèses de sujets, dont l'organisation territoriale de l'État. Le rendez-vous télévisé de mardi 13 mai va intervenir pour lui après une semaine très européenne, entre une grande conférence pour attirer les chercheurs, notamment américains ce lundi, et une rencontre avec le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz mercredi.

Le chef de l'État est principalement tourné vers l'international, alors que la vie politique française est plus fracturée que jamais depuis qu'il a dissout l'Assemblée nationale en juin. Les téléspectateurs "pourront envoyer en amont leurs questions sur le site, l'application et les réseaux sociaux TF1 INFO et via TF1+", précise la chaîne, qui révèlera à cette occasion une étude Ifop "sur l'état d'esprit et le moral des Français".

Dernièrement, le président s'est adressé directement aux Français à la télévision le 5 mars lors d'une allocution consacrée à la situation internationale, suivie par plus de 15 millions de téléspectateurs.