Législatives 2024 : si LFI est arrivé 3e et le RN en tête, «nous retirerons notre candidature», déclare Mélenchon

Le Nouveau Front populaire a obtenu 29% des suffrages exprimés. Dans la soirée de dimanche, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole, affirmant que ce vote est "une lourde défaite et indiscutable défaite au président, à ses candidats et à la prétendue majorité présidentielle".

"Pas une voix ni un siège de plus pour le RN"

En revenant sur les résultats de ce scrutin, Jean-Luc Mélenchon revient sur ce qu'il dit être la "seule chose sûre" ce dimanche est que "Monsieur Attal ne sera plus Premier ministre". Il affirme également que la "formation du Nouveau Front populaire en trois semaines, les candidatures communes dès le premier tour, son programme partagé et aujourd'hui le bond de la participation ont déjoué le piège".

En ce qui concerne le second tour des élections législatives, il demande aux Français de donner "une majorité absolue au Nouveau Front populaire, car il est la seule alternative". Selon lui, "il ne s'agit pas seulement de voter contre ou de vouloir faire barrage, mais de voter pour un nouveau futur". Jean-Luc Mélenchon a donné une consigne de vote concernant les triangulaires : "Nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter, dans l'hypothèse où il est arrivé en tête et nous en troisième place, nous retirerons notre candidature. Notre consigne est claire : pas une voix ni un siège de plus pour le RN".