Législatives 2024 : qu'est-ce qu'une triangulaire ?

La logique est différente de celle d'une élection présidentielle. Lors d'élections législatives, il ne s'agit pas de qualifier pour le second tour les deux candidats ayant recueilli le plus de suffrages mais les candidats ayant obtenu un nombre de voix correspondant à 12,5% des électeurs inscrits et non des électeurs ayant voté. Si trois candidats atteignent ce seuil, le second tour prendra alors la forme d'une triangulaire, ou d'une quadrangulaire s'ils sont quatre.

Des alliances pour éviter les triangulaires

Une configuration peu habituelle, mais qui s'est produit huit fois en 2022. Les partis cherchent souvent à éviter ce genre de dynamique en nouant des alliances. Les partis de gauche se sont par exemple unis sur un programme commun et forment désormais le Nouveau Front populaire tandis que le Rassemblement national a reçu le soutien du président des Républicains, Éric Ciotti, provoquant un véritable séisme au 4 place du Palais-Bourbon. Éric Zemmour, président de Reconquête!, a lui perdu sa tête d’affiche Marion Maréchal, qui a rejoint le parti à la flamme.

L’abstention joue un rôle important

L'abstention joue un rôle important dans la configuration des élections législatives. Plus l'abstention est élevée, plus le seuil de maintien au second tour est élevé. Par exemple : avec 55% d’abstention dans une circonscription, les candidats engagés devaient recueillir plus de 27,77% des voix pour se qualifier. Il sera néanmoins possible que certains candidats soient élus dès le premier tour en obtenant plus de 50% des suffrages exprimés, à condition de représenter au moins 25% des électeurs inscrits.