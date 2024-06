Législatives 2024 : découvrez les différentes consignes de vote données pour le second tour

Plus de 49 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour ce premier tour des élections législatives. D'après les premières estimations OpinionWay pour CNews, Europe 1 et Le Journal du Dimanche, le Rassemblement national et ses alliés arrivent largement en tête dimanche du premier tour d'élections législatives historiques qui pourraient leur ouvrir les portes du pouvoir pour la première fois sous la Ve République.

Avec 34% des suffrages, le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen et ses alliés devancent le Nouveau Front populaire réunissant la gauche, qui obtient 29%, loin devant le camp d'Emmanuel Macron à 22% selon les estimations OpinionWay pour CNews, Europe 1 et Le Journal du Dimanche. Les Républicains et ses alliés obtiennent 9% des voix, l'extrême gauche 1,5%, Reconquête! 1% et les autres candidats récoltent 3,5%.

Macron appelle à un "large rassemblement clairement démocrate et républicain" contre le RN

Emmanuel Macron a appelé dimanche à un "large rassemblement" au second tour des législatives face au Rassemblement national, et salué une "volonté de clarifier la situation politique" exprimée au premier tour. "Face au Rassemblement national, l'heure est à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour", a dit le président de la République dans une déclaration écrite. La participation élevée au premier tour (..) témoigne de l'importance de ce vote pour tous nos compatriotes et de la volonté de clarifier la situation politique. Leur choix démocratique nous oblige", a-t-il ajouté.

Ayant régulièrement exclu La France Insoumise (LFI) du champ républicain, Emmanuel Macron semble ainsi opter pour une approche au cas par cas, en fonction des candidats qualifiés pour le second tour. "Il y a besoin d'une analyse circo par circo, pour regarder les réserves de voix possibles", confirme le patron du Parti radical, Laurent Hénart. "Ca nécessite également une clarification à gauche", a-t-il ajouté.

Pour le chef de l'Etat, "la priorité est d'éviter le danger imminent d'une majorité absolue du RN", relève un proche. "Toutes les forces républicaines doivent travailler ensemble", ajoute-t-on de même source.

Ensemble indique se désister "au profit des candidats en mesure de battre le Rassemblement national"

Dans un communiqué, la majorité présidentielle Ensemble indique se désister dans les circonscriptions où leurs candidats seront arrivés en 3e position. "Nous nous désisterons au profit des candidats en mesure de battre le Rassemblement national et avec qui nous partageons l'essentiel : les valeurs de la République. Face à la menace d'une victoire de l'extrême droite, nous appelons toutes les formations politiques à agir en responsabilité et faire de même."

La position de Renaissance a toujours été d'être un rempart face à l'extrême-droite.



"Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national", dit Attal

Peu avant 22 heures, Gabriel Attal prend la parole sur le perron de Matignon. "La leçon de ce soir, c’est que l’extrême droite est aux portes du pouvoir", exprime-t-il tout en ajoutant : "pas une voix ne doit aller au Rassemblement national". Il appelle les membres de son parti arrivés troisièmes à se désister en faveur d'un "candidat qui défend, comme nous, les valeurs de la République".

"Pas une voix, pas un siège de plus pour le RN", exhorte Mélenchon

La France insoumise (LFI) "retirera" ses candidatures dans les circonscriptions où elle est arrivée en troisième position et où le Rassemblement national (RN) est en tête en vue du deuxième tour des élections législatives, a assuré dimanche Jean-Luc Mélenchon.

"Nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter. (...) Notre consigne est simple, directe et claire. Pas une voix, pas un siège de plus pour le RN", a exhorté le leader Insoumis, qui a qualifié ce scrutin de "lourde et indiscutable défaite" pour le président Emmanuel Macron.

LR ne donne pas de consigne de vote pour le second tour

Les Républicains (LR), qui auraient obtenu près de 10% des voix au premier tour, selon les premières estimations, ont affirmé dimanche que "le macronisme est mort" et appelé à voter pour leurs candidats qualifiés pour le second tour, refusant de donner de consigne de vote dans les autres cas.

"Là où nous ne sommes pas présents au second tour, considérant que les électeurs sont libres de leur choix, nous ne donnons pas de consigne nationale et laissons les Français s'exprimer en conscience", a indiqué la direction de LR dans un communiqué.

Horizons appelle à éviter l'élection de députés RN ou LFI

Edouard Philippe a estimé dimanche soir qu'"aucune voix" ne devait "se porter sur les candidats du Rassemblement national, ni sur ceux de la France insoumise". "En cohérence avec cette position, je proposerai aux candidats Horizons arrivés troisièmes, qui pourraient, par leur présence au second tour, sans espoir de victoire, favoriser l'élection d'un candidat des extrêmes, de se retirer au profit des candidats, des partis avec lesquels nous partageons les mêmes exigences démocratiques et républicaines".

Le PCF appelle à voter pour les candidats et candidates du Nouveau front populaire

Dans un communiqué, le Parti communiste français (PCF) affirme se mobiliser totalement "pour empêcher l’accession du Rassemblement national au pouvoir". "La situation est extrêmement grave pour la France. Alors que le Rassemblement national est en position d’obtenir une majorité absolue à l’Assemblée nationale, l’heure est au sursaut pour la République. Face à cette vague brune montante, le Nouveau Front populaire s’affirme comme le rempart pouvant empêcher Madame Le Pen et Monsieur Bardella de faire main basse sur la France. Nos candidates et candidats seront au second tour dans l’écrasante majorité des circonscriptions [...] dans tous les duels opposant un représentant de l’extrême droite à un ou à une candidat.e d’un parti républicain, ils appelleront donc sans hésitation à voter pour ce dernier. Et si un candidat ou une candidate communiste, quoique arrivé en troisième position, se retrouve qualifié pour le second tour à l’occasion d’une triangulaire, il ou elle se désistera pour que le candidat républicain le mieux placé ait les meilleures chances de battre l’extrême droite."

"Il est des moments où les principes doivent prévaloir sur les calculs étriqués et politiciens. Restaurer la confiance de notre peuple en la politique, c’est clairement refuser toute attitude qui contribuerait au succès des pires ennemis de la démocratie. Dimanche 7 juillet prochain, votons massivement pour les candidats et candidates du Nouveau front populaire et des forces républicaines qui permettront de battre l’extrême droite."