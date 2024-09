EN DIRECT - Nouveau gouvernement : suivez les dernières tractations politiques avant la nomination

Deux semaines après sa nomination, Michel Barnier s'apprête à présenter "avant dimanche" aux Français la composition de son gouvernement, même si de "derniers ajustements" étaient en cours vendredi. Le président Emmanuel Macron a appelé "tous les groupes politiques" à aider le Premier ministre, avant que l'entourage de Michel Barnier indique que "l'architecture et la composition finalisées du gouvernement ont été transmises à l'Élysée".

Les principales informations : Michel Barnier doit présenter "avant dimanche" la composition de son gouvernement

Le gouvernement n'a pas été annoncé vendredi car des "derniers ajustements" étaient en cours

Emmanuel Macron appelle "tous les groupes politiques" à "aider" Michel Barnier à former un gouvernement

Bruno Retailleau à l'Intérieur, Geneviève Darrieussecq à la Santé... Ces personnalités pressenties

Une liste de 38 ministres transmise au président

Le gouvernement de Michel Barnier n'a pas été annoncé ce vendredi car de "derniers ajustements" sur sa composition étaient en cours, a annoncé Matignon. Le Premier ministre avait soumis jeudi soir une liste de 38 ministres au président Emmanuel Macron. Le gouvernement doit être présenté "avant dimanche", et selon l'entourage de Michel Barnier, "l'architecture et la composition finalisées du gouvernement ont été transmises à l'Élysée" vendredi en début de soirée.

Parmi les 38 ministres, 16 sont de plein exercice. Il y a sept Renaissance, trois Républicains, deux MoDem, un Horizons, un UDI, un divers gauche et un divers droite. Et selon les informations d'Europe 1, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Républicains, devrait être nommé au ministère de l’Intérieur et succéder à Gérald Darmanin.

Bercy pourrait revenir au député macroniste de la Haute-Savoie Antoine Armand. Le ministre délégué démissionnaire chargé de l’Europe Jean-Noël Barrot, issu du MoDem, remplacerait Stéphane Séjourné au Quai d’Orsay. Geneviève Darrieussecq, du MoDem également, irait à la Santé. >> Retrouvez toutes les personnalités pressenties dans notre article ici.