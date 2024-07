Distribution des postes à l’Assemblée, formation des groupes politiques, Matignon... La semaine politique s’annonce agitée

Une semaine après les résultats du second tour des législatives, la situation politique française est loin d'être figée. Cette semaine, Gabriel Attal devrait voir sa démission acceptée par le Président mardi, quand pendant ce temps le Nouveau Front populaire ne parvient toujours pas à se mettre d’accord sur un nom pour Matignon. En coulisses, c'est une bataille silencieuse qui s'opère et chaque parti compte déjà les points.

Qui pour occuper le Perchoir à l'Assemblée ?

Une date est dans tous les esprits : le 18 juillet. Ce jeudi, les 577 parlementaires désigneront la personnalité qui présidera l’Assemblée. Un vote à bulletin secret qui révélera les nouveaux rapports de forces. La marcheuse Yaël Braun-Pivet aimerait être réélue au Perchoir, mais elle est loin d’être favorite. Le socialiste Boris Vallaud devrait tenter sa chance, tout comme l’écologiste Cyrielle Chatelain ou encore le centriste Charles de Courson. Le même jour, l’Assemblée dévoilera également avec précision son visage avec le dépôt des listes des groupes politiques.

Au-delà des grandes formations, certains comme le macroniste historique Sacha Houlié comptent réunir au moins 15 parlementaires pour constituer des chapelles indépendantes et peser sur les débats. D’autres préfèrent concentrer leurs forces sur l’élection des six vice-présidents ou encore les trois postes de questeurs. Sans oublier les présidences des huit commissions permanentes de l’Assemblée, avec en tête la plus convoitée, la commission des finances, qui revient traditionnellement à l’opposition. Reste qu’à ce stade, seul le Rassemblement national se définit en tant que tel.