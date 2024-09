Cyril Hanouna - «Il y a certaines formes d'immigrations qui ne sont pas un problème», estime Olivier Dartigolles

"Est-ce que vous vous rendez compte que les deux villes les plus peuplées du monde aujourd'hui qui sont Pékin et Mexico comptent entre 28 millions et 30 millions d'habitants. Dans 30 ans, Lagos qui n'est même pas la capitale du Nigeria aura 40 millions d'habitants", avait déclaré Nicolas Sarkozy.

"L'immigration n'est pas une chance, ni pour les migrants qu'on ne peut pas accueillir décemment, ni pour les Français", avait-il conclu. Des propos sur lesquels Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus, notamment Olivier Dartigolles, ancien porte-parole du Parti communiste français. "Je pense qu'on parle assez de l'immigration. Est-elle un problème ? Ça dépend. Parle-t-on de l'immigration irrégulière ou de l'immigration légale ? (...) Certaines formes ne sont pas un problème, et notre société en a besoin."