Pourquoi les dirigeants LR et RN ne se «rencontreront jamais», selon Jean-François Copé

Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, Jean-François Copé, maire LR de Meaux, explique pourquoi selon lui, un rapprochement des leaders LR et des chefs de file RN est impossible. Il reconnaît toutefois que les électeurs des deux partis peuvent se rencontrer.

Une rencontre impossible ? Si les électeurs LR et RN peuvent se rencontrer dans les urnes, ce n'est pas leur cas des dirigeants de ces partis. C'est ce qu'affirme Jean-François Copé. Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, le maire de Meaux s'attèle à mettre une barrière claire avec le parti à la flamme. Et pour ce faire, il n'hésite pas à prendre pour exemple la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN, et le rassemblement de soutien qui se déroule ce dimanche, pour appuyer sur les différences entre les deux partis.

"Typiquement, on pourrait imaginer que ce soit [le rassemblement RN, ndlr] l'occasion pour elle de faire un peu de contrition quand même, de dire 'oui, j'ai été condamné, je le reconnais'. Mais non, pas du tout, ça va être un combat politique de victimisation. Nous à droite, on ne serait jamais là-dessus, jamais", affirme l'ancien président de l'UMP.

"La droite de gouvernement, sait très bien ce qui l'en coûterait de contester l'état de droit, c'est ça la différence entre un parti de gouvernement et un parti populiste ou démagogique", assène-t-il encore. Avant de conclure : "Et c'est pour ça qu'on ne se rencontrera jamais, contrairement à tout ce qu'on peut penser. Les électeurs oui, mais pas les dirigeants."