Gauthier Le Bret est revenu dans "On marche sur la tête" sur les propos de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier a mis en avant le "risque séditieux" derrière le rassemblement en soutien à Marine Le Pen. Mais pour le chroniqueur, qui met en avant le passif de l'ex-sénateur socialiste, c'est "l'hôpital qui se fout de la charité". Réécoutez l'extrait.





La phrase de trop ? Alors que le Rassemblement national organise un meeting de soutien à Marine Le Pen après sa condamnation à l'inéligibilité dimanche, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé ce mercredi le "risque séditieux" de cette manifestation. Mais pour Gauthier Le Bret, c'est "l'hôpital qui se fout de la charité".

"Oser nous parler du risque de sédition quand on est Jean-Luc Mélenchon, quand on a refusé les perquisitions, quand on a hurlé sur les policiers 'La République c'est moi', [...] et puis je ne parle même pas de la stratégie du chaos entretenu par la France Insoumise à la fois à l'Assemblée Nationale et aussi dans la rue, c'est l'hôpital qui se fout de la charité", lâche le chroniqueur d'On marche sur la tête.