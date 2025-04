Rassemblement du RN à Paris : Marine Le Pen mobilise ses troupes pour dénoncer un «scandale démocratique»

Une semaine après sa lourde condamnation en première instance dans l'affaire des assistants parlementaires européens pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen n'entend pas d'ores et déjà renoncer. Elle rassemble ses soutiens ce dimanche à Paris pour dénoncer, ce qu'elle appelle, un "scandale démocratique".

Marine Le Pen veut marquer le coup, fédérer autour d’elle les militants qui souhaitent dénoncer un "scandale démocratique". Depuis plusieurs jours, le parti s’organise, dit attendre plusieurs milliers de personnes, venues en bus des fédérations un peu partout en France, pour participer à cette manifestation que le Rassemblement national souhaite "pacifique".

Jordan Bardella récuse un "coup de force"

Au programme : quatre prises de parole réparties sur une heure et demie, dont deux très attendues, celles de Jordan Bardella et de Marine Le Pen.

Reste une grande inconnue à ce stade, celle du nombre de militants présents. Le parti revendique d’ores et déjà plus de 10.000 adhérents supplémentaires depuis la décision judiciaire condamnant Marine Le Pen. Alors si Jordan Bardella récuse un "coup de force" et préfère évoquer une défense claire et profonde de l’État de droit, le président du RN sait que la mobilisation sera néanmoins scrutée de très près ce dimanche après-midi. Dimanche, à Marseille, 500 personnes étaient réunies pour un premier meeting de soutien, selon les chiffres des organisateurs.