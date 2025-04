Près d'un Français sur deux souhaite que Marine Le Pen candidate à l'Élysée, selon un sondage

Selon un sondage Ifop-Fiducial réalisé au lendemain de la condamnation de la dirigeante du RN, 49% des Français interrogés souhaite qu'elle soit candidate à la prochaine élection présidentielle.

Près d'un Français sur deux (49%), soit une hausse de 7 points en un mois, souhaite que Marine Le Pen soit candidate à la prochaine élection présidentielle, selon un sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio réalisé après sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires européens.

Les sympathisants du RN majoritaires

51% des Français, au contraire, ne souhaitent pas que la leader du RN puisse se porter candidate à l'Élysée, un résultat en baisse de sept points par rapport à une précédente étude réalisée fin février février. Mais selon la même enquête, seuls 37% des Français pensent que Marine Le Pen pourra finalement être candidate, un résultat en chute de 37 points en un mois. Seuls les sympathisants du RN sont majoritaires (69%) à croire que leur candidate pourra concourir.

Une écrasante majorité de sondés (79%) considère que Marine Le Pen est d'extrême droite. Dont 76% parmi les sympathisants du RN.

Le sondage a été réalisé par un questionnaire auto-administré en ligne les 1er et 2 avril auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas). Marge d'erreur comprise entre 2,8 et 3,1 points.

64% des Français contre une modification de la loi sur l'exécution provisoire

Dans un autre sondage réalisé le lendemain, près des deux tiers (64%) des Français ne souhaitent pas une modification de la loi pour supprimer l'exécution provisoire pour un élu condamné en première instance, selon un sondage Ifop vendredi pour Ouest France réalisé après la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens.

Si 68% des sympathisants du Rassemblement national souhaitent que l'exécution provisoire décidée en première instance pour un élu soit supprimée, seuls 36% des Français, toutes affiliations politiques confondues, y sont favorables.

Une question sur laquelle le Parlement pourrait être amené à se prononcer puisqu'Éric Ciotti, patron des députés UDR à l'Assemblée nationale et allié du RN, a annoncé que son groupe déposerait une proposition de loi en juin pour "supprimer" l'exécution provisoire après la condamnation de Marine Le Pen lundi à une peine d'inéligibilité de cinq ans avec effet immédiat.

Sondage Ifop pour Ouest-France, réalisé par questionnaire auto-administré en ligne les 2 et 3 avril auprès d'un échantillon de 1.500 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas). Marge d'erreur comprise entre 1,1 et 2,5 points.