Justice : Bruno Retailleau s'en prend au Syndicat de la magistrature

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a estimé qu'il existait des "juges rouges" en France, se référant notamment au Syndicat de la magistrature, après le scandale du "Mur des cons" en 2013. Il a critiqué l'attitude de ce syndicat, jugée partiale, et a dénoncé l'acceptabilité de telles actions.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a jugé "objectif" qu'il y ait des "juges rouges" et s'en est pris au Syndicat de la magistrature, classé à gauche, jeudi, sur France 2. "La très grande majorité des magistrats en France observe une neutralité, mais il y a parfois des organisations syndicales... Notamment une, qui s'est fait connaître avec le Mur des cons (...) C'était le Syndicat de la magistrature, qui a participé à la Fête de l'Humanité", a assuré le ministre de l'Intérieur, interrogé sur la condamnation judiciaire et l'inéligibilité immédiate prononcées contre Marine Le Pen.

En 2013, un panneau intitulé "mur des cons" avec des photographies de personnalités politiques de droite, magistrats, journalistes et aussi parents de victimes de crimes avait été découvert dans les locaux du syndicat. L'ancienne présidente du SM a été condamnée pour "injure publique" dans le cadre de cette affaire, révélatrice, pour une partie de l'opinion, de la partialité de la justice.

"C'est objectif", a-t-il poursuivi, relancé sur l'existence de "juges rouges". "C'est objectif. Le Mur des cons... Pouvez-vous me dire ici si le Mur des cons a eu lieu ou non ? (...) C'est acceptable, ce Mur des cons ?", a-t-il lancé. "Quand des hommes politiques mais aussi des pères de victimes se retrouvent épinglés sur un mur de ce Syndicat de la magistrature ? Non, ça n'est pas acceptable", a encore martelé le ministre et candidat à la présidence de LR.