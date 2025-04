Pascal Praud et vous - Louis Sarkozy sur son père Nicolas Sarkozy : «Je suis infiniment fier d'être son fils»

Fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, 27 ans, est l'invité de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Il se confie sur sa relation avec son père, et partage sa fierté d'être son fils. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, 27 ans, est l'invité de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Il se confie sur sa relation avec son père, et partage sa fierté d'être son fils "même si on n'est pas d'accord sur tout". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.