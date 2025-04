Marine Le Pen inéligible : les détails de la manifestation organisée par le RN dimanche

Marine Le Pen, condamnée lundi à cinq ans d'inéligibilité, compte bien riposter judiciairement et dans la rue. À son appel, les fidèles du Rassemblement national sont attendus dimanche à Paris pour manifester et dénoncer ce qu'elle qualifie de "scandale démocratique".

Le Rassemblement national appelle à la manifestation dimanche, en réaction à la condamnation de Marine Le Pen et de 39 autres membres de l'ancien Front national, dans le dossier des assistants d'eurodéputés. Depuis plusieurs jours le parti à la flamme appelle ses militants à converger vers la place Vauban à Paris, pour une grande mobilisation sur le thème de l'Etat de droit.

Un évènement scruté de près

"Sauvons la démocratie". C'est derrière ce cri de ralliement que des bus venus des quatre coins de la France vont converger vers Paris ce dimanche. Marine Le Pen, condamnée ce lundi à cinq ans d'inéligibilité dans l'affaires des eurodéputés, veut marquer le coup et fédérer ses soutiens afin de dénoncer ce qu'elle qualifie de "scandale démocratique".

Un des députés du Rassemblement national affirme qu'"il faut dire aux Français qu'on ne peut pas laisser passer ça". "Le pire serait de s'y habituer", explique-t-il. Louis Alliot, le maire de Perpignant également condamné, l'allié UDR Éric Ciotti, le président du RN Jordan Bardella et Marine Le Pen sont attendus pour des prises de paroles réparties sur un intervalle d'une heure et demie.

Si le parti affirme avoir d'ores et déjà enregistré 10.000 nouvelles adhésions dans les 24 heures après le jugement, il est impossible de dire combien de fidèles seront présents à la manifestation ce week-end. Si Jordan Bardella récuse un coup de force, la mobilisation sera néanmoins scrutée de très près.

Et ce d'autant plus que l'évènement devrait donner une idée du rapport de force entre le RN et les troupes mobilisées par Renaissance au grand rassemblement prévu par Gabriel Attal le même jour à Saint-Denis. De leurs côtés, les Insoumis et les Verts ont appelé à la manifestation dimanche place de la République en opposition à celle de l'extrême droite.